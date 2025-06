Ultim’ora Milan, Theo ad un passo dall’addio: il sostituto arriva dalla Juve

Theo Hernandez verso l’Al Hilal: accordo da 35 milioni: già scelto il sostituto.

Il Milan si prepara a salutare uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo tra il club rossonero e l’Al Hilal per la cessione di Theo Hernandez.

L’intesa si sarebbe chiusa sulla base di 35 milioni di euro, cifra che riflette il valore del giocatore e le ambizioni del club saudita, sempre più protagonista sul mercato.

Mercato Milan, c’è il sostituto di Theo

Dopo cinque stagioni in rossonero, l’esterno francese sembra pronto a iniziare una nuova avventura, spinto anche da un’offerta economica molto importante da parte dell’Al Hilal.

In casa Milan, intanto, si lavora già per colmare il vuoto sulla fascia sinistra. Il primo nome sul taccuino di Igli Tare è Andrea Cambiaso. Il classe 2000 ha impressionato con la maglia della Juventus e rappresenta un profilo in linea con il nuovo corso targato Massimiliano Allegri, che ne apprezza le qualità tattiche e la duttilità. I bianconeri, tuttavia, non sembrano intenzionati a cederlo facilmente.

Il possibile arrivo di Cambiaso, unito ad altre operazioni già impostate, conferma che il Milan è al lavoro per costruire una squadra solida e competitiva. La cessione di Theo, seppur dolorosa, potrebbe aprire nuove opportunità tecniche ed economiche per rinforzare l’intera rosa.