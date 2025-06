ULTIM’ORA – Milan, un altro big ai saluti: il top club si prende il rossonero

Il Milan si appresta a dire addio ad un altro big rossonero. Nelle ultime ore un top club europeo è piombato sul giocatore.

Nella giornata di oggi i tifosi del Milan si sono rassegnati a dover salutare Tijjani Reijnders. L’olandese si unirà al Manchester City per quella che sarà senza dubbio una grande perdita per il Diavolo. Probabilmente però non l’unica.

Ad essere sempre più lontani dal Milan sono anche Mike Maignan e Theo Hernandez, il cui contratto in scadenza non lascia spazio a molte altre strade se non quella dell’addio in estate. La notizia dell’ultimo minuto, però, riguarda il possibile addio di un altro top player rossonero.

Il Bayern Monaco spinge per Leao: pronta l’offerta al Milan

Come riportato da Nicolò Schira, intervenuto sul suo profilo X, Rafael Leao è un obiettivo concreto del Bayern Monaco. Il club bavarese sta spingendo per portare il portoghese in Bundesliga. Nei prossimi giorni è prevista la prima offerta ufficiale al Milan con i rossoneri che si troveranno ad un bivio: lasciar partire l’ennesimo top per fare cassa o se resistere agli assalti del Bayern.

Decisivo sarà sicuramente anche il parere di Max Allegri. Se il tecnico livornese non dovesse ritenere Leao indispensabile nel suo progetto, le possibilità d’addio diventerebbero senza dubbio molto concrete. Di certo si tratterebbe dell’ennesimo boccone amaro da mandar giù da parte del popolo rossonero che nel giro di pochi giorni rischia di salutare quasi tutti i suoi top player.