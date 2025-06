ULTIM’ORA – Xhaka al Milan, ecco la svolta: c’è l’annuncio di Moretto

Arriva l’annuncio di Matteo Moretto riguardo l’affare Granit Xhaka al Milan. In queste ultime ore c’è stata la svolta tanto attesa.

Il Milan continua a lavorare sodo sul fronte calciomercato con l’obiettivo di arrivare nel migliore dei modi ai nastri di partenza della prossima stagione. Sono molti i nomi sul taccuino di Igli Tare, ma tra quelli che interessano maggiormente spicca senza dubbio Granit Xhaka.

Il centrocampista del Bayer Leverkusen è al momento tra le priorità del Diavolo. La trattativa è decisamente molto calda e proprio in questi minuti è arrivato un importante annuncio di Matteo Moretto. Il Milan ha iniziato a fare sul serio.

Xhaka-Milan, primi contatti con il Bayer Leverkusen: intesa già trovata con il giocatore

Come riportato da Matteo Moretto, intervenuto sul suo profilo X, il Milan ha avuto i primi contatti con il Bayer Leverkusen per portare Xhaka in rossonero. Già trovata invece l’intesa con il centrocampista svizzero che da tempo ha aperto al trasferimento nella Milano rossonera.

Il Milan considera Xhaka una priorità e nei prossimi giorni proverà a raggiungere un accordo definitivo con il Bayer Leverkusen per chiudere un colpo richiesto espressamente da Max Allegri.

Un profilo come Xhaka non ha di certo bisogno di presentazioni. Il classe ’92 eccelle per esperienza, aspetto tutt’altro che trascurabile. Le ultime annate hanno infatti dimostrato quanto il Milan abbia bisogno di giocatori con molti anni di carriera alle spalle che possano dare equilibrio a tutto allo spogliatoio. Anche Max Allegri lo sa molto bene: la richiesta di Xhaka non è di certo casuale.