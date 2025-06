Vlahovic e Nico “regalati” ad un’altra big italiana

Il futuro di Vlahovic e Nico Gonzalez può subire una sterzata improvvisa: c’è chi vuole regalarli a un’altra big italiana

Il Milan sta rinforzando parecchio la squadra per far fronte a una stagione senza coppe europee, ma in cui vorrà primeggiare in campionato e fare bene anche in Coppa Italia. Gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri sono già un grosso passo in avanti in tal senso, una certezza che le cose possano andare bene fin da subito e si possa subito tornare a vincere.

Una delle principali avversarie, quantomeno per la corsa in Champions League, è sicuramente la Juventus, attualmente impegnata al Mondiale per club. Dopo un gran inizio di competizione, però, stasera i bianconeri hanno fatto una brutta figura perdendo con il risultato di 2-5. Il ko è pesantissimo e ha messo in evidenza le mancanze della rosa di Tudor.

Vlahovic ancora bocciato contro il Manchester City: tifosi furiosi

Dusan Vlahovic ha segnato nel secondo tempo, un gol della bandiera che non ha avuto alcuna rilevanza sul calciomercato. Il serbo è stato accostato a più riprese al Milan, dove ritroverebbe Allegri, un allenatore capace di rilanciarlo e che conosce bene le sue abilità.

La trattativa, in questa fase, è piuttosto bloccata, almeno in attesa che finisca il Mondiale, ma intanto i rapporti tra Vlahovic e i suoi tifosi sono ai minimi storici. Sono arrivati tantissimi insulti e richieste di addio all’attaccante su X nelle ultime ore e c’è addirittura chi ha chiesto di regalare lui e Nico Gonzalez, anche se si trattasse di spedirli in una diretta concorrente.

Di sicuro, i sentimenti positivi di pochi giorni fa ora sembrano svaniti in una sconfitta pesantissima e che potrebbe lasciare il segno anche nel prossimo futuro.

Ahahah

E in regalo gli diamo vlahovic e gonzales

‍♂️‍♂️‍♂️ — Francesco ⚪⚫⛵ (@Alex19Francesco) June 26, 2025

L’attacco del Milan e la situazione di Nico Gonzalez

L’attacco del Milan è ancora in via di sviluppo. Igli Tare ha annunciato che vuole inserire un altro bomber nel reparto offensivo che possa fare concorrenza a Santiago Gimenez.

Intanto, in casa Juventus va monitorata anche la situazione di Nico Gonzalez. L’argentino sarà messo sul mercato in caso di permanenza di Francisco Conceicao, per cui i bianconeri stanno trattando con il Porto per l’acquisto a titolo definitivo. A quel punto, l’ex Fiorentina potrebbe partire con il Marsiglia in lizza.