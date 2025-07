Addio Milan, cessione ad un passo: spunta la formula

Igli Tare continua a costruire il suo Milan tra acquisti e cessioni. La prossima ufficialità potrebbe essere proprio una partenza.

Cantiere aperto quello di Milanello, con la società che continua a lavorare sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri la migliore rosa possibile. Non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche numerico, considerando la non partecipazione alle coppe e, dunque, la necessità di avere una rosa non molto ampia.

Ecco perché al di là dei diversi obiettivi sul mercato, alcuni già raggiunti e altri seguiti da molto vicino, la società si sta concentrando molto anche sulle uscite. Da Morata, a Theo Hernandez, passando per Reijnders. E presto sembra che ci sarà proprio una nuova partenza.

News Milan, mercato: Terracciano può partire

Come riportato da Tuttomercatoweb il prossimo calciatore che potrebbe lasciare i rossoneri è Filippo Terracciano. Il classe 2003 era arrivato al Milan durante la sessione di mercato di gennaio 2024 e ora, a distanza di una stagione e mezzo, può partire in prestito. Su di lui proprio lo stesso Hellas Verona che lo aveva ceduto ai rossoneri.

D’altronde il giocatore ha raccontato delle sue difficoltà di adattamento a Milano, sia da un punto di vista personale, sia a livello di squadra. La distanza con molti giocatori è ampia, non tanto dal punto di vista tecnico quanto mentale. Sempre lo stesso Terracciano ha raccontato anche di come le cose siano infatti migliorate da quando ha iniziato a fare un lavoro mentale con un professionista.

Ecco perché dunque il Milan sta pensando al prestito. Un ritorno a Verona potrebbe far crescere ulteriormente il ragazzo per poi magari un giorno tornare a vestire la maglia rossonera.