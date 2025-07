Addio Milan, il rossonero vuole andare via: la nuova destinazione è in Serie A

Uno dei componenti della rosa rossonera sta fortemente pensando di lasciare il Milan, la decisione sembrerebbe imminente

Il Milan arriva da una stagione non proprio memorabile, l’appeal della società è calato dopo il mancato approdo alle coppe europee. La mancanza di competizioni internazionali e l’ambiente non del tutto sereno rischia di far perdere interesse a eventuali nuovi acquisti, ma anche di accrescere la voglia di cambiare aria per i calciatori in rosa. È proprio ciò che sta accadendo con un componente del roster del Diavolo, che vede uno dei propri giocatori volenteroso di cambiare aria.

Addio al Milan, scelta in arrivo: Sportiello va via

Marco Sportiello, secondo portiere della rosa, starebbe maturando la volontà di cambiare aria. Come riporta calciomercato.com, il portiere vorrebbe lasciare il Milan per approdare in un’altra squadra di Serie A. Si era già fatta fortemente avanti la Cremonese ma è spuntato, nel frattempo, il richiamo della sua Atalanta, squadra con cui ha svolto il settore giovanile e giocato fino al 2023, anno del suo approdo in rossonero. Ora la possibilità di un suo ritorno a Bergamo pare concreta.

La scelta di lasciare il Milan, da parte di Sportiello, sembrerebbe stia prendendo forma. Una voglia che accresce grazie alla chiamata della Dea, la quale opzione rappresenterebbe una scelta di cuore, ma anche grazie a quella della Cremonese. La neopromossa ha contattato il secondo portiere rossonero per offrirgli un posto da titolare in Serie A che, anche se non in una squadra di punta, rappresenta sempre un ottimo ruolo.