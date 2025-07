Addio Milan, la cessione ora è ad un passo: decide tutto Osimhen

In casa Milan si osserva con attenzione la trattativa che sta vedendo in queste ore il trasferimento dell’attaccante del Napoli Osimhen.

In queste ore il calciomercato rischia di vedere un vero e proprio scossone e tutto è legato al futuro di Victor Osimhen. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano il Galatasaray è pronto a pagare 75 milioni per il trasferimento di Victor Osimhen, giocatore di proprietà del Napoli e di conseguenza una trattativa che tocca anche il Milan.

Il giocatore ha una clausola da 75 milioni ma il Galatasaray è pronto a versare questa cifra mediante il pagamento dilazionato in 5 anni rispetto i 2 che prevede la clausola. Ora sta al Napoli decidere se accettare ma in caso di chiusura questa trattativa tocca – seppur in maniera indiretta – anche il Milan.

Sorpresa Milan, la cessione ora è praticamente certa

Con la cessione di Osimhen ben indirizzata sorride anche il Milan che ormai può pianificare la cessione di Alvaro Morata al Como. I due club hanno già trovato l’accordo e attendevano solo il bene placito del Galatasaray (che aveva prelazione su un ulteriore prestito) che avverrà dopo il trasferimento di Osimhen a Istanbul.

Da valutare invece la situazione di Thiaw con Milan e Como che attendono novità e solo dopo la sua decisione – si spera positiva – potranno formalizzare cosi il trasferimento.