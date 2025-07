Addio Milan, manca solo l’ufficialità: la notizia degli ultimi minuti

Addio Milan, torna all’Atalanta: accordo raggiunto, manca ormai solo l’ufficialità.

Porte girevoli in casa Milan, continua l’opera avviata da Tare di modificare e rinnovare la rosa in vista della prossima stagione, con Max Allegri pronto a far tornare i rossoneri al vertice.

Un Milan attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il colpo dell’estate è Modric, esperienza e talento al servizio dei rossoneri. Ma negli ultimi minuti è arrivata una notizia anche a riguardo di una cessione in vista.

Milan addio: la notizia degli ultimi minuti

Marco Sportiello è pronto a fare ritorno a Bergamo. Dopo diversi giorni di contatti, Milan e Atalanta hanno trovato l’intesa. Il portiere, cresciuto nel vivaio nerazzurro, si prepara a cominciare la sua terza esperienza con la Dea.

Dopo una stagione vissuta da secondo portiere al Milan, alle spalle di Maignan, Sportiello era alla ricerca di maggiore spazio. L’Atalanta ha colto l’occasione e ha accelerato i tempi.

La notizia è stata confermata anche dal giornalista Matteo Moretto. I due club hanno chiuso l’affare proprio nelle ultime ore. I dettagli economici dell’operazione non sono stati divulgati.

Per l’Atalanta si tratta di un ritorno gradito: Sportiello conosce bene l’ambiente e potrà dare solidità al reparto. Il trasferimento sarà ufficializzato a breve.