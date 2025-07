Addio Milan, non ha convinto Allegri: futuro in Premier League?

Prosegue lo sfoltimento della rosa in casa Milan. Diversi rossoneri sono stati messi alla porta e per uno di loro potrebbe esserci il trasferimento in Premier League.

In una giornata che sembra potersi rivelare decisiva per il Milan in ottica acquisti, anche il tema cessioni continua ad essere tutt’altro che marginale. Tra un acquisto e l’altro, il club rossonero sta cercando di fare spazio in rosa. In mattina è arrivata l’attesa fumata bianca per il passaggio di Alvaro Morata al Como. Lo spagnolo potrebbe però non essere l’unico con le valigie in mano.

Da qualche giorno è iniziato a Milanello il ritiro rossonero con Max Allegri che sta avendo modo di testare i giocatori a disposizione. Diversi rossoneri lo hanno stupito, ma altri non lo stanno convincendo più di tanto. Per uno di loro la Premier League bussa alla porta.

Milan, Chukwueze può partire: si attende l’offerta del Fulham

Arrivato al Milan nel 2o23, in queste due stagioni in rossonero Samuel Chukwueze non ha mai lasciato il segno. Ci si aspettava ben altro rendimento dal nigeriano, che aveva stupito tutti al Villarreal. Per il Milan non è più una priorità e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante ci si saluterebbe senza troppo problemi.

Al momento ad aver mostrato un interesse è stato il Fulham, che non ha però presentato ancora nessuna offerta. Se nei prossimi giorni questa offerta dovesse arrivare il Milan farebbe le sue valutazioni.

Nel frattempo Chukwueze si giocherà le sue ultime fish al Milan. Il classe ’99 proverà a convincere Max Allegri durante la tournée asiatica in cui avrà sicuramente modo di accumulare minutaggio. Le occasioni per Chukwueze rischiano di terminare: per l’esterno nigeriano non c’è ancora molto altro tempo.