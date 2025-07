Arriva al Milan dalla Spagna: Simeone ha detto di sì

Il ‘Cholo’ da’ il via libera alla partenza del giocatore dall’Atletico Madrid, il Milan può approfittarne subito

In questa fase, i riflettori sono puntati principalmente su altre squadre, anche in prospettiva dell’inizio della stagione, con rivali che sono maggiormente accreditate. Ma naturalmente va tenuto d’occhio anche il Milan, che si sta dando comunque da fare sul mercato e ha già dato segnali di voler coltivare ambizioni di un certo livello. Di sicuro, i rossoneri punteranno al ritorno in Champions come obiettivo minimo.

Il Diavolo ha accolto due nuovi acquisti in questi giorni, Modric e Terracciano, che si sono aggiunti a Ricci. Ma il lavoro della dirigenza rossonera non è di certo finito, dato che ci vorranno altri colpi per poter dare ad Allegri una rosa pienamente competitiva. Prosegue il forcing per Jashari, per completare le mosse a centrocampo, prima di dedicarsi ad altri settori.

L’allenatore e Tare sono in sintonia e condividono le mosse in entrata e in uscita, come spiegato dal tecnico livornese alla sua presentazione. In giro, di occasioni da cogliere ce ne sono e sembra essere la volta buona per un giocatore dell’Atletico Madrid, di ritorno nel nostro campionato.

Milan, strada in discesa per Molina: l’Atletico Madrid ha già il sostituto

Molina, da esterno destro, ha fatto in passato le fortune dell’Udinese e anche all’Atletico si è disimpegnato piuttosto bene. Tuttavia, negli ultimi mesi il suo ruolo non è stato più così determinante. E adesso tutto sembra andare in direzione dell’addio.

L’argentino è uno dei nomi che l’Atletico sta cercando di piazzare, non appena arrivi la giusta offerta. Il Milan è in cerca in quella zona di campo e si tratterebbe certamente di un ottimo affare. Tanto più che l’Atletico avrebbe individuato definitivamente il sostituto del calciatore: pronto l’assalto all’Osasuna per Jesus Areso, che prenderà il suo posto, per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, come riportato da ‘Fichajes.net’.

Milan, Allegri in attesa di altri rinforzi: l’ultimo sarà l’attaccante

Giocatori di gamba e di esperienza sono quello che serve al Milan per puntare in alto. Ci saranno altre mosse, ma ciò che Allegri attenderà con maggiore trepidazione sarà il rinforzo in attacco.

Diversi i nomi circolati attorno al Diavolo, anche se per nessuno di essi per ora ci sono stati sviluppi positivi. Il Milan continuerà a seguire varie piste, ma potrebbe aspettare l’ultimo momento utile per decidersi. La sensazione è che si aspetterà agosto per capire gli sviluppi dell’affare Vlahovic. Il muro contro muro con la Juventus andrà per le lunghe.