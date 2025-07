Attento Milan, due top club europei si inseriscono per Jashari: affare sfumato?

Rischia di complicarsi ulteriormente per il Milan l’affare Ardon Jashari. Sul centrocampista svizzero sono piombati altri due top club europei.

Nuovo colpo di scena nella telenovela che vede protagonista Ardon Jashari. Il centrocampista classe 2002 è a tutti gli effetti prigioniero del Club Brugge, con il club belga che continua a non muoversi dalla richiesta di 40 milioni di euro. L’ultima – e definitiva – offerta del Milan è di 38 milioni di euro bonus inclusi. I rossoneri non vogliono alzare ulteriormente l’offerta, ritenendo di aver fatto tutto il necessario per portare il giocatore in rossonero.

Intanto Jashari continua a spingere per approdare al Milan, anche se le novità degli ultimi giorni potrebbero mischiare le carte in tavola. Di recente due top club europei si sono interessati allo svizzero. La risposta di Jashari non ha tardato ad arrivare.

Chelsea e Bayer Leverkusen su Jashari: lui vuole solo il Milan

Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, negli ultimi giorni sia il Chelsea che il Bayer Leverkusen si sono mosse per Jashari. I Blues starebbero già pianificando un’offerta da far recapitare al Club Brugge, mentre i tedeschi vedevano il classe 2002 come il perfetto sostituto di Granit Xhaka, altro ex obiettivo del Milan trasferitosi in Premier League al Sunderland.

Nulla da fare, però, per entrambi i club: Jashari ha declinato le proposte, ribadendo la sua volontà di trasferirsi solo al Milan.

Ennesima apertura totale da parte del giocatore che stravede per il Milan e non ne vuole sapere di trasferirsi altrove. Ad impedire il matrimonio è, però, il Club Brugge che non vuole venire incontro al club rossonero, rifiutando di abbassare la sua richiesta di appena due milioni di euro. I prossimi giorni saranno quelli decisivi, ma di certo veder saltare la trattativa per appena due milioni sarebbe davvero doloroso.

Milan, salta anche l’alternativa a Jashari: Javi Guerra resta al Valencia

In caso di mancato arrivo di Jashari, il principale piano B del Milan sembrava essere lo spagnolo Javi Guerra. La sua candidatura sembra però destinata ad essere scartata, con il classe 2003 pronto a rinnovare con il Valencia. I colloqui tra le parti avrebbero avuto esito positivo, con il giocatore ormai convinto a restare.

Opzione in meno per il Milan che non può far altro che sperare in una fumata bianca per Jashari. In caso contrario, i rossoneri si ritroverebbero di nuovo al punto di partenza con la necessità di individuare un nuovo profilo per il centrocampo.