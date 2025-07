Attento Milan, l’Inter prova la beffa: altro derby di mercato dopo Leoni

Milan e Inter sono pronte ad un altro derby di mercato. Dopo Giovanni Leoni, c’è un altro nome sulla lista di entrambi i club.

Il futuro di Milan e Inter potrebbe presto intrecciarsi di nuovo. Già in queste settimane le due rivali si stanno dando battaglia per portare nella giusta sponda di Milano il giovane difensore Giovanni Leoni. Quello per il gioiello del Parma potrebbe però non essere l’unico derby di mercato a cui si assisterà quest’estate. Nelle ultime ore l’Inter avrebbe infatti messo nel mirino un giocatore da tempo sul taccuino del Milan.

L’Inter prova lo sgarbo al Milan: piace anche Xhaka per il dopo-Calhanoglu

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter rischia di rovinare i piani del Milan. In caso di addio di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri sarebbero pronti a fiondarsi su Granit Xhaka. Come risaputo da diverse settimane, il centrocampista del Bayer Leverkusen interesse molto al Milan, anche se negli ultimi giorni la trattativa sembrerebbe aver subito una frenata.

Ad approfittarne potrebbe essere proprio l’Inter che continua a guardarsi intorno nel caso in cui Calhanoglu dovesse partire. Il futuro dell’ex rossonero è infatti ancora in bilico, con il Galatasaray che continua a monitorarlo. Ecco dunque spiegato l’interesse dell’Inter per Xhaka, un profilo che garantirebbe esperienza in uno dei ruoli più importanti di tutti.

Avvisato perciò il Milan che se davvero vuole portare Xhaka in rossonero dovrà accelerare quanto prima per non rischiare di farsi beffare dai cugini. Come tutti sanno la priorità per il centrocampo si chiama Ardon Jashari, Club Brugge permettendo, ma l’eventuale arrivo del classe 2002 non sembra escludere a priori quello di Xhaka.