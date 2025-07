“Avevo l’accordo con il Milan ma è cambiato tutto”: beffa clamorosa, salta l’accordo

Archie Brown ha scelto: sarà un nuovo giocatore del Fenerbahçe

Dopo una giornata di attesa, voli congelati e pressioni dell’ultima ora, Archie Brown ha sciolto le riserve. Il terzino inglese ha scelto il Fenerbahçe, preferendo la destinazione turca al corteggiamento del Milan.

Brown è atterrato in serata a Istanbul, dove ad accoglierlo c’è José Mourinho, pronto a inserirlo nel suo nuovo progetto.

Brown si confessa: tutta la verità sul Milan

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’operazione è stata definita sulla base di 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Una mossa decisa del club turco che ha saputo bruciare la concorrenza rossonera nei momenti decisivi.

Fabrizio Romano, in esclusiva, riporta alcune dichiarazioni del terzino sulla sua scelta tra Milan e Fenerbahçe: “L’accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione… hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener”.

Archie Brown in Turchia, tutti i dettagli

Il Fenerbahçe ha spinto forte, con José Mourinho in prima persona, per chiudere l’operazione. E alla fine ce l’ha fatta. Il terzino inglese ha detto sì al club di Istanbul, che nella notte ha rilanciato con decisione, alzando sensibilmente l’offerta di ingaggio e convincendo il giocatore a cambiare rotta.

Fino a ieri sera, tutto sembrava apparecchiato per un trasferimento in Italia. Il Milan si era inserito nella trattativa con decisione, pareggiando la proposta fatta al Gent e ottenendo la preferenza del giocatore, che sembrava destinato a vestire la maglia rossonera. Ma la svolta è arrivata nelle ore notturne: il Fenerbahçe, pur di non perdere il suo obiettivo, ha quasi raddoppiato la cifra inizialmente offerta al terzino, che a quel punto ha rivisto le sue intenzioni e scelto la destinazione turca.

Una mossa decisa e vincente da parte del club di Mourinho, che porta a casa un rinforzo importante e strappa Brown alla concorrenza del Milan proprio sul filo di lana. Le dichiarazioni del giocatore, arrivate a poche ore dall’atterraggio in Turchia, chiudono definitivamente il cerchio.