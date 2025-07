Beffa Milan, l’affare sfuma clamorosamente: accordo trovato e firma ad un passo

Il mercato del Milan è sempre più in salita, i rossoneri incassano un altro no e dovranno immediatamente rilanciarsi su altri nomi

Igli Tare, il nuovo ds del Milan, aveva inaugurato questa sessione di calcio mercato estivo creando grandi aspettative nei confronti dei tifosi rossoneri. Se la strategia, concordata con Allegri, prevedeva la cessione di alcuni grandi nomi, come infatti è avvenuto con la dipartita di Theo Hernandez e Tijani Reijnders, d’altra parte la promessa consisteva nel rimediare a queste partenze con un mercato che puntasse verso profili giovani ma di qualità.

Per il momento, a parte lo straordinario colpo di scena che ha portato Modric in rossonero, il Milan sta un pò faticando nel concretizzare i tanti nomi su cui la dirigenza sta mettendo gli occhi. Oltre al no del Club Brugge, che ha fatto muro sulla trattativa di Jashari, il Diavolo vede un altro degli obbiettivi sfumare.

Milan: non solo Jashari, anche l’erede di Theo potrebbe sfumare

E’ abbastanza clamoroso quello che potrebbe succedere in casa Milan nelle ultime ore, secondo quanto riportato nella notte da Gianluca Di Marzio, Archie Brown, il profilo individuato dalla società per il dopo Theo, sarebbe molto vicino al Fenerbahce. Il Gent, club proprietario del cartellino del terzino inglese, avrebbe infatti trovato un accordo con il club turco. Il Fenerbahce, nelle ultime ore, ha spinto sull’acceleratore fino a bruciare la concorrenza, soprattutto quella dei rossoneri, che era molto forte.

La squadra di Allegri incassa un bel colpo basso visto che il Fenerbache punta a chiudere definitivamente l’operazione già nella giornata di oggi. Dal canto suo il club di Via Aldo Rossi non aveva ancora avanzato offerte concrete per Archie Brown ma aveva chiesto al Gent qualche informazione sui costi del cartellino del giocatore.

Quali saranno le prossime strategie di mercato del Milan?

I rossoneri devono presto cambiare la pagina se vogliono garantire al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, una squadra competitiva e lunga in tutti i reparti. Per il momento la priorità del Milan, dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di ieri di Theo Hernandez all‘Al Hilal, è di trovare un rinforzo sulla fascia sinistra. Senza dimenticare che anche la fascia destra, con Emerson Royal sul mercato, può contare solo su Jimenez.

Oltre ai due terzini, il mercato dovrà regalare al tecnico livornese almeno un altro centrocampista da affiancare a Modric ed un attaccante di livello che sia in grado di alternarsi con Gimenez. Il Milan dovrà muoversi il prima possibile per portare i nuovi acquisti in ritiro con Allegri, si prospettano giorni molto caldi in Via Aldo Rossi.