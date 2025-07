Bennacer Milan, il club fa chiarezza: arriva la risposta del club

Arrivano aggiornamenti importanti riguardo il futuro di Ismaël Bennacer, la risposta del Milan mette in ordine la situazione

Il centrocampista algerino Ismael Bennacer è in uscita dal Milan. Dopo la mezza stagione passata in prestito al Marsiglia, il suo futuro è ancora incerto. I rossoneri stanno cercando una soluzione per piazzare in qualche operazione di mercato l’ex Empoli. Nella giornata di oggi la società ha fatto chiarezza riguardo i metodi d’uscita di questo profilo. Le ultime.

No a un prestito bis al Marsiglia: Bennacer via solo a titolo definitivo

Il Marsiglia ha chiesto al Milan di prolungare il prestito di Bennacer, secco rifiuto da parte del Milan. Come riporta Calciomercato.com i rossoneri vorrebbero cedere l’algerino solo a titolo definitivo, escludendo, pertanto, opzioni di prestito.

“Milan, “no” al Marsiglia per un nuovo prestito di Bennacer: il club francese orientato a ritirarsi dalla corsa. Il club rossonero vuole solo una cessione a titolo definitivo dell’algerino e dialoga con un paio di società arabe”, il messaggio riferito dal giornalista.

La soluzione potrebbe arrivare dalla ricca Arabia, dove la società rossonera potrebbe trovare la giusta interlocutrice per procedere alla cessione a titolo definitivo del centrocampista. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del giocatore, che, molto probabilmente, sarà comunque lontano da Milano.