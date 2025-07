Blitz a Londra per l’attaccante: il Milan lo prende subito

Occasione in Premier League per il Milan, attaccante di grido messo in vendita: per lui non c’è più spazio

Nell’ambiente, ci sono ancora vive nell’aria delusione e un po’ di scetticismo per il futuro, per il Milan, dopo la stagione sotto tono appena vissuta. Le mosse della società, per il momento, ancora non scaldano più di tanto l’atmosfera. I tifosi provano ad aggrapparsi alle garanzie che può fornire Allegri, che non si è lasciato andare a particolari voli pindarici ma appare certo del fatto suo e che lavorando il club possa tornare a recitare un ruolo importante in campionato e, in prospettiva, non solo.

Il compito che ha davanti il livornese non è facile, ma quando si tratta di restituire quadratura e solidità a una squadra e a un ambiente, pochi sono più adatti di lui. E di sicuro, le sue idee su come rilanciare il Milan sono chiare. Tra i punti cardine del mercato, l’acquisto di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, per completare la rosa e renderla più competitiva.

Molte le candidature avanzate fino a questo momento, alcune depennate per forza di cose. I potenziali proprietari della maglia numero 9 sono comunque numerosi e il mercato può offrire diverse opportunità. Attenzione per esempio a un giocatore che si prepara a lasciare Londra, dove ormai per lui non c’è più spazio.

Milan, chance per Richarlison: il Tottenham spara alto ma deve cederlo, si attende lo sconto

Parliamo di Richarlison, attaccante brasiliano per il quale qualche stagione fa il Tottenham aveva investito molto, ma che ha vissuto una annata piuttosto difficile. E ora il club pare aver fatto altre scelte.

L’attacco poggerà sulle spalle di Solanke, Tel, Kudus, è evidente che Richarlison debba trovarsi una nuova sistemazione. Al tempo stesso, proprio il Tottenham sa di non poter tirare troppo la corda con le richieste, anche se per adesso continua a chiedere ancora 55 milioni di sterline, cifra che allontana i club brasiliani, l’Everton e il Leeds. Sarebbe una cifra fuori mercato anche per il Milan, ma i rossoneri possono monitorare la situazione e attendere che, di fronte al rischio di una mancata cessione, il Tottenham possa ridurre il prezzo o acconsentire a prestiti onerosi o pagamenti dilazionati.

Milan, Allegri pensa in grande: richieste chiare alla società

Un colpo del genere farebbe bene alla prima linea rossonera. Di sicuro, che sia Richarlison o qualcun altro, un arrivo al centro dell’attacco ci sarà di certo.

E’ una richiesta precisa di Allegri al club, un tassello fondamentale per poter competere almeno per il quarto posto e forse anche per qualcosa di più. Ma serviranno anche altri colpi in diversi reparti. Per il momento, allenatore e dirigenza sembrano condividere le visioni e andare a braccetto, nell’obiettivo di fare di nuovo grande il Diavolo.