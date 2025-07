Blitz Milan in Inghilterra: arriva con la clausola

Con il pagamento della clausola rescissoria, il Milan va a caccia di un grande affare in Premier League: spunta il nome a sorpresa, i dettagli

Il calciomercato è fatto di idee chiare, di obiettivi fondamentali da raggiungere e di punti fermi su cui costruire una nuova squadra, specialmente quando una squadra è alle prese con un corposo rinnovamento. Ma c’è spazio anche per qualche piccola ‘follia’ e per operazioni a sorpresa, occasioni da cogliere, di quelle che possono far saltare il banco, se diventano scommesse vinte.

Lo stesso filo conduttore lo sta seguendo il calciomercato del Milan. Il Diavolo ha bene in mente la propria scaletta da seguire per portare a casa i principali profili richiesti da Massimiliano Allegri, cui i rossoneri si sono naturalmente affidati per rilanciarsi, dopo la delusione della scorsa stagione. Ma naturalmente un dirigente come Igli Tare sa anche guardarsi attorno e deviare, se necessario, dalla strada tracciata, seguendo possibili intuizioni.

Giocatori interessanti, magari poco pubblicizzati ma con il potenziale per emergere ad altissimo livello, in giro per il mercato ce ne sono di sicuro. Un profilo a sorpresa dalla Premier League potrebbe essere il colpo a sensazione, quello che nessuno si aspetta. Con una clausola rescissoria abbordabile.

Milan, occasione con lo sconto: ecco quanto costa El Khannouss

In questi giorni, si sta parlando molto del futuro di Bilal El Khannouss. Il classe 2004, di nazionalità marocchina, è un talentuoso trequartista, molto richiesto da club inglesi, ma non soltanto.

‘TBR Football’ e ‘Teamtalk’, Oltremanica, riferiscono dell’interessamento di varie società di Premier League. Ma ciò che può renderlo appetibile anche nel nostro campionato, oltre alle innegabili doti, è il suo prezzo d’acquisto. Di proprietà del Leicester, dopo la retrocessione delle ‘Foxes’, potrebbe liberarsi, a quanto pare, con un costo di 25 milioni di euro. Investimento non banale, ma l’azzardo potrebbe anche pagare.

Milan, Allegri sorprende tutti: vuole un Diavolo solido ma anche imprevedibile

Il Milan potrebbe in effetti avere tutto l’interesse a tuffarsi su un profilo simile. Allegri è stato chiamato per dare più solidità, ma potrebbe anche decidere di assecondare il talento e la qualità.

Del resto, il livornese ha già mostrato di stravedere per Leao e in mezzo al campo, con gente come Modric e Ricci, ha gli elementi per poter mettere in crisi qualsiasi sistema difensivo. Non è detto che non si veda un Milan più offensivo e talentuoso del previsto, pur se alla ricerca di un equilibrio che troppo spesso lo scorso anno è mancato.