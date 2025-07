Blitz Milan per il bomber: la soluzione dalla Premier League

Per il Milan, cambio di rotta per la ricerca dell’attaccante: in Premier League può esserci la risposta alle richieste rossonere, Allegri attende con fiducia

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato a mettersi al lavoro. Niente proclami, ma volontà chiara di partire bene, ottimismo che si respira in maniera discreta nell’ambiente. Il Diavolo e i propri tifosi sperano che possa essere una stagione maggiormente ricca di soddisfazioni rispetto a quella appena trascorsa. Di sicuro, il livornese farà di tutto per portare la squadra in alto.

Oltre alla sua preparazione e alla sua capacità di far rendere al massimo le squadre che ha a disposizione, Allegri spera di poter contare su rinforzi all’altezza sul mercato. Da questo punto di vista, l’allenatore, in conferenza stampa, non si è sbottonato più di tanto, parlando soprattutto dei giocatori attualmente presenti in rosa. Limitandosi a dire che tutte le strategie in entrata e in uscita sono concordate con la società. E tanto basta, per il momento, per avere fiducia in buoni riscontri.

Se in questi giorni, il focus è principalmente sul centrocampo e sulla trattativa per Jashari, non va dimenticato come, sullo sfondo, ci siano altre operazioni che possono risultare altrettanto fondamentali. Non è un mistero che il Milan stia cercando un attaccante, che si alternerà con Santiago Gimenez. Le ultime notizie portano in Inghilterra e verso una trattativa piuttosto intrigante.

Milan, sondaggi con l’entourage di Mateta del Crystal Palace: potenziale affare low cost

Ha fatto il punto sulle mosse dei rossoneri il giornalista Matteo Moretto, che sui suoi canali ha spiegato come il Milan stia seguendo Mateta del Crystal Palace.

Una vera e propria trattativa non c’è al momento, anche se sono stati effettuati, secondo Moretto, sondaggi con l’entourage del francese per capire la fattibilità dell’affare. Il giocatore ha segnato 17 reti totali in stagione con il Crystal Palace, ma è in scadenza di contratto a giugno dell’anno prossimo. Il che potrebbe aprire la possibilità di un affare a prezzi contenuti (valutazione di 30 milioni circa, ma destinata a scendere).

Milan, nella lista anche Nicolas Jackson: ma per lui l’affare è in salita

L’identikit fisico e tecnico di Mateta piace ad Allegri, questo appare assodato. Un identikit simile a quello di Nicolas Jackson, altro nome nei radar di Tare.

Anche per il senegalese del Chelsea il ds del Milan sta prendendo informazioni, come ricordato sempre da Matteo Moretto. In questo senso, i contatti avanzano da qualche giorno, ma si tratta di una eventualità molto più complicata. Il Chelsea infatti vorrebbe cederlo solo a fronte di una offerta molto elevata.