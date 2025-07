Calciomercato, contatti tra Milan e un club di Premier League: la situazione

Il Milan e un club di Premier League hanno avviato i contatti per un giocatore: si continua a seguire la situazione.

Il Milan targato Massimiliano Allegri ha la necessità di integrare e rinforzare il reparto offensivo: attualmente chi è sicuro di rimanere in rossonero è Gimenez. L’attaccante messicano, arrivato per 35 milioni di euro a gennaio, dovrà convincere il nuovo allenatore del Milan; per quanto riguarda gli altri interpreti, Jovic va via a parametro zero, Abraham non è stato riscattato, mentre Morata è sempre più vicino al Como, dopo soli sei mesi con la maglia rossonera. Anche l’ultimo attaccante, ovvero Okafor, lascerà il mondo rossonero, tenuto fuori dal progetto da Allegri.

Milan, contatti avviati per Jackson: le ultime

La dirigenza di Via Aldo Rossi è a caccia di almeno un attaccante, da regalare ad Allegri nei prossimi giorni, prima dell’inizio della nuova stagione. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, tra cui anche quello di Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001.

Secondo quanto riportato nel pomeriggio e poi confermato in questa serata, Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha riportato, tramite proprio profilo X, di un contatto avuto nella giornata odierna tra Milan e Chelsea. I rossoneri vorrebbero capire la fattibilità dell’affare, con il calciatore che potrebbe partire, vista anche la numerosità della rosa dei Blues. Il profilo del calciatore è molto costoso, ma i buoni rapporti tra i due club dovrebbero fare da intermediari nella trattativa. Anche l’entourage del calciatore ha preso i contatti con la dirigenza rossonera, per provare a trovare un accordo. Il calciatore è impegnato con il Chelsea nel Mondiale per Club, ma si parla già di lui prima che torni dal Mondiale.