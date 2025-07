Calciomercato, dalla Juve al Milan: lo ha chiesto Allegri

L’allenatore vuole un suo ex giocatore, dopo i trascorsi insieme alla Juventus: il giocatore bianconero può ritrovare Allegri al Milan, colpo di scena

Da sempre, c’è una grande rivalità tra Juventus e Milan, ma anche tanti punti di contatto tra i due club. Specialmente in questo preciso momento storico, in cui entrambi fanno fatica a risollevarsi. Sia i bianconeri che i rossoneri, però, per il prossimo anno avranno ambizioni di risalita ai vertici e questa volta non potranno sbagliare.

Le due società sono accomunate anche da intrecci comuni sul calciomercato. E dal fil rouge dato dal ritorno di Allegri a Milanello. Esattamente come capitato a Torino, il tecnico livornese vivrà con i rossoneri un secondo ciclo. Alla Juventus, la sua seconda epopea non è andata benissimo, ma è anche vero che l’allenatore ha dovuto gestire una situazione molto complicata per vicende di campo ed extra campo. La sua speranza e la sua intenzione sono di fare molto meglio nella sua seconda vita milanista.

Tra qualche mese, scopriremo se l’Allegri bis a Milano si potrà poggiare su presupposti vincenti. Nel frattempo, il tecnico inizia già l’avventura con grande determinazione, mettendo subito al lavoro i suoi e aspettando che dal mercato arrivino buone notizie. A proposito degli intrecci con la Juventus, c’è un giocatore tra i bianconeri che Allegri vorrebbe e che potrebbe sbarcare a Milano in maniera inattesa.

Milan, attaccante a sorpresa: idea Milik come vice Gimenez

Stiamo parlando di Arkadiusz Milik. Il polacco non è mai sceso in campo nella scorsa stagione per vari infortuni, al punto che sembrava che la Juventus potesse valutare la strada della rescissione contrattuale. Non sarà così, ma per il giocatore va trovata una nuova sistemazione.

Secondo ‘Transferfeed’, in Inghilterra la pista milanista potrebbe essere l’ideale, per tanti motivi. Milik vuole rimanere in un campionato di alto livello, sente che al Milan potrebbe esserci l’ambiente giusto. E Allegri di lui conserva un buon ricordo e potrebbe trovare a bassissimo costo l’alter ego di Gimenez.

Milan, attaccante cercasi: il preferito di Allegri rimane Retegui

Ipotesi da tenere in caldo, anche se non prioritaria, in questo momento, per il Milan. Che vi ricorrerà se gli altri tentativi per attaccanti di grido dovessero fallire.

La sensazione è che il preferito di Allegri e della dirigenza sia Retegui. Per l’italoargentino, si sta sondando il terreno già da un po’. L’Atalanta continua a sparare alto per il suo cartellino, il Milan continuerà a provarci, per lui come per altri profili. La trattativa resta in salita, vedremo gli sviluppi quali saranno.