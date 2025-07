Calciomercato: è fatta, preso Krstovic in attacco

Nikola Krstovic, dopo il suo approdo in Serie A e col Lecce, sarebbe pronto al grande salto. Stesso salto che può trovare in una big d’Italia, sempre in Serie A.

Sono diversi i club che si sono interessati al colpo che porta al centravanti montenegrino, ma se dovesse salutare Lecce – luogo nel quale si trova benissimo lo stesso Krstovic – lo farebbe per giocare in un top club e ad alti livelli.

Tant’è che salutando il club pugliese, Nikola Krstovic andrebbe in un top club d’Italia. Come ha fatto sapere Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, lo stesso attaccante del Lecce saluterebbe il Salento per giocare in un top club di Serie A. Magari lottando per lo Scudetto, in una delle due – o tre squadre se si considera anche la Juve – che va a caccia di un nuovo attaccante.

Calciomercato: il nuovo attaccante in Serie A è Nikola Krstovic

Il bomber davanti, ad alti livelli, porterà al nome di Nikola Krstovic. Si tratta della possibilità di vedere il montenegrino come nuova soluzione per l’attacco di uno dei top club d’Italia.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti da dare a Massimiliano Allegri e al quale affidare la maglia numero nove che il Milan, in questo momento, non ha assegnato a nessuno dei propri giocatori. C’è solo Santiago Gimenez in avanti e che non avrebbe convinto a pieni voti Massimmiliano Allegri. Ad Igli Tare, infatti, l’arduo compito di dargli un’alternativa più che valida.

La stessa alternativa in attacco sarebbe proprio nel potenziale colpo Krstovic per il Milan. Lo stesso attaccante che quasi sicuramente saluterà il Lecce, ha fatto una scelta che è quella di separarsi col club pugliese. E in Serie A, tra i top club, ci sono due squadre che potrebbero dargli la possibilità di giocare titolare in Champions League o comunque ai vertici della classifica, considerando quelle che sono le alte ambizioni anche del Milan, seppur senza coppe, in Serie A. Si tratta infatti sia del Milan che dell’Atalanta, interessate entrambe fortemente a Nikola Krstovic.

Chi prende Krstovic: le cifre del grande salto in una big in Serie A

Nikola Krstovic è la scelta in attacco di una delle big del nostro campionato. Da una parte c’è il Milan, che gli permetterebbe di vivere un’esperienza da co-titolare in rossonero, alternandolo con Santi Gimenez. Dall’altra parte invece c’è l’Atalanta che, a differenza dei rossoneri, vedrebbe il giocatore in uscita dal Lecce come nuovo titolare e per la grande esperienza in Champions League.

Dopo aver perso Retegui, l’Atalanta vedrebbe in Krstovic il nuovo bomber titolare per Ivan Juric, con Scamacca che rientrerà a poco a poco e al 100% per la Dea, dopo il lungo infortunio che lo ha costretto allo stop. In ogni caso, sia per il Milan che per l’Atalanta, serviranno almeno 20-30 milioni per portarsi a casa il cartellino di Krstovic.