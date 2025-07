Calciomercato: il nuovo Theo arriva dal Galatasaray, le cifre

Il calciomercato del Milan, adesso, passa dalle scelte che riguardano i partenti. Dopo aver preso Ricci e in attesa di Modric, adesso è tempo di sostituire Theo Hernandez.

Il calciatore francese che si trasferisce all’Al-Hilal, libera un posto sulla corsia mancina. E occhio anche ad una possibilità che, a sorpresa, è stata svelata questa mattina da La Gazzetta dello Sport.

Dopo il passato al Monaco e con il Galatasaray che lo andrebbe a liberare a cifre ben precise, il colpo del Milan per sostituire Theo Hernandez arriverebbe dalla Turchia.

Calciomercato Milan: il sostituto di Theo dal Galatasaray

I rossoneri, che stanno valutando ogni soluzione e al fine di non restare a mani vuote, potrebbero partire all’assalto per chiudere la questione terzino, con il senegalese che arriverebbe dal club turco che in questo momento sta provando a fare un mercato da top club d’Europa per i colpi Sommer, Calhanoglu e Victor Osimhen.

Il Milan deve sistemare quella che è la situazione a sinistra e oltre ai già noti nomi di Zinchenko, così come quello di Douè e Pubill, passando anche da Brown. Insomma, una lista bella folta e sulla quale Igli Tare ha l’esigenza di tenersi pronto il piano B, ma anche C o D se servirà.

Tant’è che il colpo arriverebbe, a sorpresa, dal Galatasaray. Come fa sapere la stessa fonte sarebbe nel nome di Isamil Jakobs, esterno a tutta fascia che in pieno stile Theo, rappresenterebbe la soluzione che chiede Massimiliano Allegri per la propria corsia mancina.

Milan: chi è il nuovo terzino da Istanbul

Volge al termine l’era Theao sulla sinistra, tra Hernandez e Rafael Leao, con un nuovo capitolo tutto da scrivere. Si tiene stretto il portoghese il Milan, che sarà probabilmente il vice-capitano della nuova era targata Max Allegri, con Maignan che anche resterà nel progetto col tecnico livornese. Ma poi c’è da sistemare un organico per il mercato che è appena cominciato, in vista della stagione 2026.

Il colpo per il ruolo da terzino a sinistra, in un eventuale 4-3-3 o con un 3-5-2 se servirà, porta a Ismail Jakobs. Il terzino senegalese, dopo una vita passata al Colonia in Germania e al Monaco poi, aveva scelto di trasferirsi ad Istanbul. Ma le cose in Turchia sembrano arrivate ai titoli di coda e col Milan che, per circa 10-15 milioni di euro, potrebbe assicurarsi il terzino che, per certe caratteristiche, ricorda proprio l’appena salutato Theo Hernadez.