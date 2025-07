Calciomercato, l’ex rossonero può rimanere in Serie A: è svincolato

Un calciatore ex Milan, che è svincolato, è pronto a firmare per un club di Serie A: continua l’esperienza italiana.

Alla chiusura della sessione estiva di calciomercato manca poco più di un mese e i vari club italiani stanno studiando ancora i possibili colpi da mettere a segno, prima dell’inizio della nuova stagione. Il calendario della Serie A è stato definito e non si attende altro che il via, tra grandi aspettative, qualche pensiero negativo, ma con la stessa passione che contraddistingue ogni tifoso di qualsiasi squadra. C’è chi terminerà la stagione contento, chi avrà da ridire, ma non vediamo l’ora che tutto questo cominci nuovamente. Nel frattempo ci si accontenta del mercato, con i calciatori svincolati che devono trovare una sistemazione.

Mercato, l’ex Milan Vasquez può giocare in Serie A

Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998, è arrivato al Milan nell’estate del 2023 ma non ha mai avuto modo di indossare la maglia rossonera: prima il prestito allo Sheffield Wednesday, poi all’Ascoli ed infine all’Empoli. Il suo profilo non è mai sbocciato al Milan, tanto che un paio di giorni fa, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026, Vasquez e il Milan hanno risolto anticipatamente il contratto.

Il portiere classe ’98 attualmente è senza squadra, ma nei prossimi giorni può tornare vincolato ad un club di Serie A: come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma è interessata al portiere colombiano e hanno chiesto informazioni, per ingaggiarlo come secondo portiere. Su di lui non c’è solo la Roma, ma anche altri due club italiani.