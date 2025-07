Spunta una nuova pretendente per Yacine Adli: il centrocampista del Milan è corteggiato da un club di Serie A.

Il futuro di Yacine Adli è lontano dal Milan. Dopo il rientro del prestito alla Fiorentina, il club rossonero ha comunicato sin da subito al centrocampista che non avrebbe fatto parte del nuovo progetto di Max Allegri. Non a caso, il calciatore francese è stato messo fuori rosa, permettendogli comunque di allenarsi con il Milan Futuro.

Nonostante la presa di posizione del Milan, Yacine Adli si sta allenando con grande entusiasmo e professionalità, in attesa di scegliere la giusta destinazione da cui ripartire. In questo senso, si sarebbe aperta una nuova possibilità per il futuro dell’ex Bordeaux.

Futuro ancora in Italia per Adli: un club di Serie A vuole il centrocampista francese

Yacine Adli potrebbe finire al Torino: è questa l’ultima notizia riguardante il futuro del centrocampista francese del Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la società granata avrebbe inserito il nome del calciatore classe 2000 nella lista dei possibili colpi di mercato.

Il Torino, però, non avrebbe intenzione di incanalare i discorsi sul trasferimento a titolo definitivo. Inoltre, prima di presentare un’eventuale offerta al Milan, la compagine piemontese vorrebbe aspettare la cessione di uno tra Tameze e Ilic.

Oltre al Torino, Adli piace anche ad altri quattro club della Serie A. L’ex Bordeaux sarebbe finito al centro dei pensieri di Bologna, Sassuolo e Cremonese. All’estero, invece, piace allo Spartak Mosca. Nella passata stagione, disputata in prestito alla Fiorentina, il francese ha ottenuto 35 presenze, 5 gol e 7 assist.

Tutto fatto per l’addio: c’è l’ufficialità

In queste ore, il Milan ha siglato un’operazione in uscita. La società rossonera, tramite una nota ufficiale, ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo al Crotone del giovane Mattia Sandri: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sandri a F.C. Crotone. Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Mattia Sandri sbarca al Crotone dopo l’esperienza in Serie C fatta con il Milan Fururo. Nell’ultima stagione, il calciatore ormai ex rossonero ha raccolto 36 presenze, 2 gol e 6 assist.