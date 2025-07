Calciomercato Milan, affare ai dettagli: cessione in Serie B

Il Milan mette a segno una nuova cessione: la società rossonera si libera di un altro esubero. Il giocatore approda in Serie B.

Il Milan lavora senza freni anche sul fronte delle cessioni. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, è impegnato in diverse trattative in uscita, con l’intento di sfoltire la rosa dai giocatori non ritenuti centrali nel progetto di Massimiliano Allegri. Proprio nelle ultime ore, avrebbe preso il decollo una cessione in particolare. Il Milan sta lavorando per definire il tutto e permettere al calciatore di sbarcare nel campionato di Serie B.

Tutto pronto per la cessione: il Milan si libera di un altro esubero

Il Milan sembra essere sempre più vicino alla cessione di Mattia Liberali. Dopo aver disputato l’ultima stagione tra Milan Futuro e Primavera, adesso per il centrocampista classe 2007 sarebbero aperte le porte del campionato di Serie B. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, Liberali a stretto giro dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Catanzaro.

Da parte del Milan ci si aspettava un’operazione in prestito, considerata l’età e sopratutto il potenziale del promettente giocatore. E invece, la società rossonera avrebbe deciso di incanalare la trattativa sui binari della cessione a titolo definitivo, garantendosi il 50% sulla futura rivendita.

Nella precedente stagione, Mattia Liberali ha totalizzato 42 presenze, 8 gol e 2 assist. Tra i professionisti, sono state 10 le apparizioni, con una rete messa a referto. È stata anche l’annata del suo esordio in prima squadra. Il giovane centrocampista ha debuttato in Serie A nel mese di dicembre, in occasione dell’ultima partita da allenatore rossonero di Fonseca, giocata contro il Genoa.