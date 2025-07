Calciomercato, Milan beffato: sfuma il colpo Pubill

Marc Pubill non diventerà un calciatore del Milan: il club rossonero viene beffato sul mercato, il giocatore ha scelto un’altra squadra.

Sulla sponda rossonera di Milano continua la preparazione e la programmazione in vista della prossima stagione: dopo un paio di settimane a Milanello, la squadra rossonera e lo staff sono volati in Asia per la tournée estiva, dove il Milan ha in programma anche tre amichevoli di spessore. Allegri e il suo staff continuano la preparazione fisica-tecnico-tattica con i giocatori convocati, in attesa che la dirigenza di Via Aldo Rossi porti nuovi rinforzi, anche dopo le varie partenze. Servono un attaccante, un paio di difensori e un nuovo centrocampista, dopo gli innesti di Ricci e Modric.

Mercato Milan, nuova beffa in arrivo: Pubill va al Wolverhampton

Dopo aver ingaggiato i centrocampisti Samuele Ricci e Luka Modric, quest’ultimo arrivato a parametro zero dal Real Madrid, i rossoneri vorrebbero ingaggiare un nuovo giocatore in quel reparto: i nomi più ridondanti sono quelli di Jashari e Pubill, entrambi attualmente lontani dal mondo rossonero. Il primo, nonostante la sua volontà di venire a Milano, è bloccato dal proprio club; il secondo ha scelto un’altra destinazione, ovvero la Premier League.

Nei giorni scorsi il Milan aveva mostrato interesse per il giovane centrocampista spagnolo classe 2003, in forza all’Algeria, ma un reale accordo tra i due club non c’è mai stato. Da qui, l’avanzare di un accordo tra Algeria e Wolverhampton.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Pubill nelle prossime 24/48 ore sarà un giocatore del Wolverhampton, salvo imprevisti o colpi di scena dell’ultimo momento. Wolverhampton e Almeria sono vicinissime ad un accordo, con il calciatore che gradirebbe la meta, ovvero la Premier League. Ancora una volta dunque il Milan viene beffato sul mercato, in un momento in cui sembrava essere più avanti nella trattativa.