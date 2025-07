Calciomercato Milan, c’è la fila per Colombo: cessione imminente

Lorenzo Colombo è pronto a saltare nuovamente il Milan: l’attaccante rossonero ha una serie di estimatori in Serie A.

Futuro ancora in Serie A per Lorenzo Colombo. Dopo la buona esperienza in prestito all’Empoli, l’attaccante di proprietà del Milan si appresta a vivere una nuova avventura nel campionato della massima serie italiana. Il calciatore classe 2002 è considerato un esubero dai rossoneri e per questo la sua cessione è più che scontata. L’attaccante del Milan piace a molti club di Serie A, pronti a darsi battaglia sul mercato per assicurasi le prestazioni del calciatore ex Monza.

C’è la fila per Colombo: cinque club sull’attaccante

Lorenzo Colombo è pronto a lasciare nuovamente Milano per una nuova avventura in prestito. Secondo quanto riportato da ‘TMW’, l’attaccante rossonero sarebbe finito nel mirino di diversi club di Serie A. Il calciatore del Milan avrebbe generato interesse in società come Parma, Genoa, Pisa, Sassuolo e Cremonese.

Al momento, Lorenzo Colombo è in ritiro con il Milan, sotto osservazione di mister Max Allegri. Tuttavia, il suo futuro è scritto: il calciatore presto vivrà la sua terza esperienza consecutiva in prestito dopo quelle maturate con le divise di Monza ed Empoli. Nell’ultima stagione, Lorenzo Colombo ha realizzato 7 gol e fornito 2 assist in 43 presenze.