La prestigiosa società di Istanbul si è fiondata sul calciatore del Milan: nuova cessione in vista in casa rossonera?

Oltre a portare avanti le diverse operazioni per quanto riguarda il mercato in entrata, Igli Tare sta cercando di risolvere in breve tempo alcune situazioni rognose legate al reparto cessioni. Il ds rossonero è costantemente al lavoro per liberare la rosa di Max Allegri dai diversi esuberi. Sull’uscio della porta ci sono molteplici calciatori, tra questi potrebbe finirci un nome a sorpresa. Una società di Istanbul sarebbe tornata alla carica per il giocatore rossonero, dicendosi pronta a portarlo in Turchia.

Nuova cessione in vista? Da Istanbul fanno sul serio

Continua ad essere particolarmente caldo l’asse Milano-Istanbul. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Kagan Dursun, il Galatasaray si sarebbe fatto nuovamente avanti per un calciatore rossonero in particolare: Strahinja Pavlovic. Il nome del difensore serbo sarebbe finito nei discorsi tra i due club a margine della questione Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, dopo aver espressamente richiesto il trasferimento al Como, sta provando a liberarsi dal prestito con i giallorossi.

Al momento, però, la situazione è ferma. Prima di dare il via libera alla partenza di Morata, il Galatasaray vuole assicurarsi Victor Osimhen dal Napoli. In quanto alla difesa, i campioni della Turchia avrebbero fatto sapere al Milan di essere pronti a rilevare il cartellino di Strahinja Pavlovic. Per ora, non c’è alcuna trattativa tra i due club. Inoltre, il calciatore classe 2001 non avrebbe manifestato la volontà di lasciare Milano. Tuttavia, qualora dovesse decidere di dire addio ai rossoneri, il Galatasaray lo metterebbe in cima alla lista degli obiettivi.