Calciomercato Milan, deciso il prossimo acquisto: gioca in Serie A

Nome nuovo in casa Milan per quanto riguarda il mercato in entrata. L’obiettivo del club rossonero gioca già in Serie A.

Aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Il Diavolo continua a muoversi per rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri in vista della prossima stagione. Sul fronte acquisti c’è un nome nuovo nella lista rossonera che potrebbe presto trasferirsi all’ombra del Duomo. Il nuovo giocatore nel mirino di Igli Tare gioca già in Serie A.

Sportiello tra Atalanta e Cremonese: il Milan punta Terracciano

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe esserci un cambio in casa Milan per quanto riguarda il secondo portiere. Sia Atalanta che Cremonese sono infatti sulle tracce di Marco Sportiello che sembra essere sempre più lontano dalla permanenza in rossonero.

Il Milan ovviamente pensa già ad un sostituto e il nome che più sembra piacere è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina, superato quest’anno nelle gerarchie da David De Gea,

Al momento c’è stato un semplice sondaggio da parte del Diavolo, ma chiaramente la trattativa potrebbe subire un’accelerata se la cessione di Sportiello dovesse concretizzarsi. La situazione è in continua evoluzione, ma ciò che sempre molto probabile è che il vice Maignan avrà un volto tutto nuovo. Da capire se si tratterà di Terracciano o se ci sarà spazio per altri profili.