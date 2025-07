Calciomercato, Milan-Jashari: il commento che getta l’ombra

Il centrocampista svizzero è un obiettivo di mercato del Milan, ma il club proprietario del cartellino non lo lascia andare.

Il mercato del Milan comincia ad entrare sempre più nel vivo, sia in entrata che in uscita: le cessioni attualmente hanno prevalso sugli ingaggi, ma la finestra di mercato è ancora lunga e nelle prossime settimane la dirigenza rossonera conta di chiudere altri colpi, in tutti i reparti del campo. Il centrocampo è il reparto che subirà più cambiamenti: Reijnders è stato ceduto nei primi giorni di giugno al Manchester City, che aveva la possibilità di operare in una mini-finestra di mercato in più grazie alla partecipazione al Mondiale per Club, ma la sua cessione è stata rimpiazzata da due innesti, Ricci e Modric.

Milan, ombra sulla trattativa Jashari: il commento spiazza tutti

Un ulteriore obiettivo di mercato per il centrocampo del Milan è Ardon Jashari, centrocampista svizzero di proprietà del Club Brugge. Il calciatore ha già fatto intendere di voler lasciare il suo attuale club e unirsi al Milan, squadra che sogna sin da bambino. La dirigenza belga però fa muro e attualmente non accetta l’offerta del club rossonero, arrivata a 35 milioni di euro.

Nel pomeriggio odierno, la dirigenza del Club Brugge era a Milano, sponda nerazzurra, per trattare l’arrivo di Stankovic, centrocampista in forza all’Inter: il suo arrivo potrebbe sbloccare l’uscita di Jashari e il suo arrivo al Milan. Tuttavia, all’uscita dalla sede di Viale della Liberazione, alcuni giornalisti hanno intercettato la dirigenza belga chiedendo informazioni sulla trattativa Jashari-Milan, e la risposta è stata netta: “No comment“.

L’assenza di parole dunque pongono un’ombra sulla trattativa tra i due club, che attualmente è in stand-by: i rossoneri attendono i belgi, così come Jashari, che vuole andare a Milano.