Il ds del Milan, Igli Tare, sta lavorando anche sul mercato in uscita: il calciatore rossonero è sempre più vicino alla cessione.

È inevitabilmente che per allestire una rosa congeniale, Igli Tare debba risolvere alcune questioni anche sul fronte delle cessioni. Le situazioni da sbrogliare sono molteplici: il ds rossonero è alle prese con la partenza di alcuni esuberi. La squadra lombarda ha diversi giocatori che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri, tra cui un giocatore appena rientrato da una brutta esperienza in prestito.

Tare spinge per la cessione: il rossonero è alla porta

Il destino di Noah Okafor è segnato: il club rossonero lo ha piazzato sull’uscita di Milanello, in attesa di un’offerta concreta per dare il via alla cessione. Nonostante sia stata una stagione negativa, l’attaccante svizzero avrebbe comunque sul tavolo diverse richieste di trasferimento. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il calciatore classe 2000 avrebbe alcune richieste in Bundesliga, Qatar e SuperLig.

Noah Okafor si è preso del tempo per riflettere, valutando attentamente insieme al suo entourage tutte le proposte. Una cosa è certa, il suo futuro non sarà al Milan. Nella seconda parte dell’ultima stagione, Noah Okafor ha giocato in prestito al Napoli. Giocato è un’eufemismo, dato che l’attaccante svizzero è sceso in campo con la maglia azzurra a malapena in quattro circostanze.

Non solo Okafor: quanti rossoneri sul mercato!

Tra i “divorziati” in casa Milan c’è anche Yacine Adli. Il centrocampista francese è stato escluso dal progetto, ma anche in qualsiasi contesto legato alla prima squadra. In attesa di un’offerta allettante, l’ex Bordeaux si allenerà con il Milan Futuro. Il Milan starebbe pressando molto per avviare quanto prima le pratiche per la cessione. Tant’è che il club rossonero lo avrebbe proposto al Sassuolo, squadra neopromossa in Serie A.

Oltre a Yacine Adli, il Milan starebbe cercando di mettere sul piede di partenza anche Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Il club lombardo avrebbe proposto pure quest’ultimi due alla formazione emiliana. Pobega, secondo Alfredo Pedullá, piace anche al Cagliari. Con la valigia in mano c’è anche Emerson Royal, totalmente fuori dai piani del club. Il terzino brasiliano sarebbe finito nel mirino del Real Betis.