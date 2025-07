Calciomercato Milan, trattativa a rischio: pessime notizie per Tare

Ora l’operazione rischia di saltare: la trattativa è in fase di stallo. Brutte notizie per il direttore sportivo Igli Tare.

Non solo in entrata, Igli Tare è avvolto da moltissime situazioni complesse che riguardano anche il mercato in uscita. Il direttore sportivo rossonero sta lavorando per sbrogliare diversi nodi sul fronte cessioni, con l’intento di liberarsi quanto prima di alcuni esuberi. Tra le questioni più urgenti c’è il futuro di Alvaro Morata: l’attaccante è desideroso di lasciare la Turchia, ma il Galatasaray continua a fare muro.

È rottura totale tra Morata ed il Galatasaray: lo spagnolo vuole tornare in Serie A

Alvaro Morata continua a spingere per lasciare il Galatasaray. Dopo aver passato la seconda metà della precedente stagione in prestito ai giallorossi, ora l’attaccante spagnolo vuole fare ritorno in Serie A. Ad attenderlo c’è il Como, squadra con la quale avrebbe già trovato un’intesa contrattuale dopo l’ok del Milan. I due club italiani si sarebbero accordati su un trasferimento da 10 milioni di euro.

Non è ancora arrivato il via libera, invece, dalla Turchia. Il Galatasaray sta facendo resistenza, seppur in queste ore abbia definito l’accordo con il Napoli per il ritorno in giallorosso di Victor Osimhen. I turchi non hanno aperto alla risoluzione del prestito di Morata, chiedendo 5 milioni di euro al Como per lasciarlo partire. Al momento, secondo ‘Calciomercato.com’, i lariani si sarebbero spinti fino a quota 2.

Alvaro Morata sta spingendo molto per il trasferimento al Como. L’attaccante spagnolo, di fatto, sta mandando diversi segnali di rottura al Galatasaray, come il non presentarsi agli allenamenti. L’ex Juventus è sbarcato in Turchia lo scorso gennaio: prestito fino al 20 gennaio 2026, con riscatto fissato sugli 8 milioni (attivabile entro il 15 gennaio).

In merito alla vicenda, recentemente si è espresso proprio il presidente del Como, Mirwan Suwarso: “Cosa manca per Morata? Manca che sia qui. Noi abbiamo già un accordo con il giocatore e con il Milan, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Adesso devono parlarsi Milan e Galatasaray”.