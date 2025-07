Camarda al Lecce, il sostituto al Milan: l’annuncio del presidente

È diventato grande Camarda e punta a diventare grandissimo, facendo sua una carriera che al Milan non lo stava vedendo tra i protagonisti.

La Serie C con Milan Futuro non gli bastava più, figurarsi quindi la Serie D se si considera la retrocessione della stessa formazione Under 23 del club rossonero nel campionato Nazionale dei Dilettanti. E allora non figurando neppure da vice in attacco, con Allegri che ha dato il suo via libera per vederlo titolare altrove, ecco che Camarda è appena sbarcato in Salento e con la sciarpa del Lecce ad accoglierlo.

Comincia infatti da oggi la nuova avventura in Serie A per Francesco Camarda, ufficialmente ceduto in prestito dal Milan al club pugliese nella speranza di vederlo crescere nell’annata del 2026 che lo vedrà titolare o comunque tra i protagonisti della stagione che comincerà con Eusebio Di Francesco. Dal canto proprio, i rossoneri, punteranno forte su un sostituto.

Calciomercato Milan, Camarda al Lecce: il baby talento è arrivato in città

È cominciata l’avventura a Lecce di Francesco Camarda e non appena comincerà il ritiro con Di Francesco per la preparazione, si vedranno anche i primi calci al pallone e gli allenamenti di uno dei migliori giovani talenti del Milan e dell’Italia, per una stagione che dovrà vederlo come assoluto protagonista.

Ci spera il Milan e ci spera l’intera Italia, così come il CT Gennaro Gattuso, considerando che Camarda può rappresentare, dovesse crescere per le alte aspettative che ci sono sul suo futuro, il bomber della Nazionale del futuro. Tant’è che il Lecce, probabilmente separandosi da Nikola Krstovic, gli affiderebbe un ruolo centrale nell’attacco di Eusebio Di Francesco.

E lo stesso attaccante montenegrino potrebbe rappresentare un’idea per il Milan che troverebbe una nuova valida soluzione per sostituire Camarda e i già partiti Jovic ed Abraham. Questo, dando ad Allegri un sostituto all’altezza di Gimenez, puntando forte comunque sul Bebote che deve assolutamente essere rilanciato dopo l’annata quasi terribile vissuta nei sei mesi al Milan di questo 2025.

Dentro Camarda e fuori Krstovic: l’annuncio del presidente

Il Milan, tra le sue idee per il ruolo da vice in attacco, ha anche valutato Nikola Krstovic. Con Camarda al Lecce, la possibilità di vedere fuori Krstovic è concreta ed è il presidente dei salentini, Sticchi Damiani, che ha così avvisato tutti nella sua intervista al Corriere del Mezzogiorno sulla situazione legata al proprio bomber. Di seguito, le sue parole.

“Camarda viene qui da noi, abbiamo buone relazioni tra i club e i due direttori sportivi. C’è convinzione su Camarda che sia l’ambiente ideale per permettergli la crescita. Ci sono dinamiche che vanno trattate singolarmente. Se c’è interesse da parte dei top club e se c’è voglia, vedremo. Noi non abbiamo esigenza di vendere”. Chiaro messaggio quindi al Milan: se vorrà Krstovic, così come la Roma, dovrà versare nelle casse del Lecce le cifre che il club salentino chiede.