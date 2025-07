Camarda Milan, spunta la verità sulla cessione: svelato un retroscena con il Lecce

Dopo i tre goal segnati in amichevole dal gioiello di proprietà del Milan, spuntano dettagli interessanti sull’accordo con i salentini

Francesco Camarda, dopo una stagione passata tra Milan in Serie A e Milan Futuro in Serie C, è pronto alla sua prima vera avventura tra i grandi. Il trasferimento a Lecce segna il punto di partenza della carriera di un giovane tanto chiacchierato per il suo talento. La società salentina spera di trovare nel diamante rossonero un asset importante per puntare alla salvezza e il giallorossi potrebbero avere qualche incentivazione in più per dargli spazio

Lecce: tesoretto Camarda, ogni goal vale 100 mila euro

Il Milan vuole far sì che il proprio gioiello cresca nel modo giusto, ma anche in fretta, per questo è arrivato il prestito a Lecce in Serie A. La società rossonera, però, vuole incentivare i salentini a dare più spazio possibile al suo ragazzo e così ha studiato un vero e proprio piano provvigionale per i giallorossi. Il Milan, come riporta SportMediaset, darà al Lecce 75 mila euro per ogni presenza di Camarda e ben 100 mila per ogni goal segnato.

Ipotizzando una stagione da 20 presenze e 5 goal per il 17enne, i salentini, oltre che godere di un rendimento ottimo per uno della sua età, andrebbero a guadagnare la bellezza di 2 milioni di euro. Questo tipo di soluzione non è nuova, difatti, i rivali dell’Inter hanno messo in atto una strategia simile con Valentin Carboni e il Genoa, con i nerazzurri che verseranno un massimo di 1 milione di euro nelle casse rossoblù, bonus legati solo alle presenze dell’argentino.