Cessione Bennacer, il giocatore temporeggia: ecco la sua volontà

Ismael Bennacer non gradirebbe la destinazione scelta dal Milan, i rossoneri nel frattempo riflettono.

Archiviato l’importante successo a Hong Kong con il Liverpool in amichevole, Tare e Furlani vorrebbero risolvere quanto prima la questione uscite, con diversi giocatori fuori dal progetto e che consentirebbero alla società di incassare un budget notevole da reinvestire sul mercato. Tra i calciatori con le valigie in mano ci sarebbe Bennacer, in uscita dal Milan, ma al momento la situazione non sarebbe affatto semplice.

Trasferimento all’Al-Ittihad? Bennacer non convinto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al-Ittihad sarebbe seriamente interessato all’algerino tanto da aver offerto 10 milioni di euro, cifra considerevole e che in Via Aldo Rossi accetterebbero volentieri trattandosi di un esubero. A complicare i piani del Diavolo ci avrebbe pensato lo stesso centrocampista, dato che la pista araba non lo avrebbe convinto. Il classe ’97 preferirebbe rimanere in Europa e possibilmente a Marsiglia, dove ha trascorso l’ultima parte di stagione in prestito; infatti anche il club francese ha mostrato interesse per il 27enne e vorrebbe acquistarlo in via definitiva.

Nell’ultima annata l’ex Empoli, sotto la guida di Roberto De Zerbi ha collezionato 12 presenze per un totale di 650 minuti, raggiungendo il secondo posto in Ligue 1. Dunque, in maglia biancoblù avrebbe la possibilità di giocare la Champions League, competizione che il giocatore originario di Arles ha già vissuto intensamente ; indimenticabile il suo gol in Milan-Napoli nei quarti del 2023. Bennacer sembra avere le idee chiare, andando controcorrente rispetto alla moda attuale, rifiutando le ricche proposte Saudite e rimanendo nel panorama europeo.