Chiesa, oggi l’ultima col Liverpool: quando arriva in Serie A

Federico Chiesa è sceso in campo nell’amichevole del Liverpool e può essere la sua ultima partita ai Reds.

Lo svelano da TMW, per quella che è la sua possibile destinazione, la più probabile legata alla Serie A che riguarda uno dei top club d’Italia.

La voglia di Chiesa è quella di tornare a livelli importantissimi, quelli che ha mostrato ad Euro 2020 quando l’Italia vinse la competizione nel periodo post-pandemico e che potrebbe trovare proprio in Italia. Oggi col Liverpool, nell’amichevole giocata per la prima uscita stagionale dopo la morte di Diogo Jota e in momenti molto toccanti che si sono vissuti nel pre-partita e anche durante il match, Federico Chiesa potrebbe aver giocato la sua ultima partita con i Reds. Il motivo è chiaramente riconducibile alle voci di mercato che lo vedono sempre più accostato al ritorno in Serie A.

Chiesa lascerà il Liverpool: oggi l’ultima con i Reds

Nell’amichevole giocata quest’oggi col Liverpool, è sceso in campo come titolare Federico Chiesa.

In una sfida che anticipa quella che sarà la stagione dei Reds, con il mercato che vede protagonista anche Darwin Nunez che piace al Napoli, Chiesa potrebbe aver giocato la sua ultima sfida se non comunque una delle ultime, a causa delle voci di mercato che lo vedono accostato sempre di più al Milan.

Come ha fatto sapere infatti la stessa fonte, sarebbero al ribasso le quote che lo vedono come prossimo giocatore del Milan. L’esterno italiano potrebbe, a distanza di un anno, già aver terminato la sua avventura in Premier League.

Dove giocherà Chiesa: ci sono solo due opzioni

Ci sono solo due opzioni per Federico Chiesa e una tra queste riguarda il Milan. Cercando di tornare ai suoi livelli, per mettersi tra i possibili candidati di una convocazione in Nazionale, con Rino Gattuso per quello che è il progetto tecnico che si è appena aperto con l’ex storico centrocampista rossonero, ecco che la soluzione Milan per Chiesa, che troverebbe anche Allegri come allenatore, potrebbe rappresentare quella giusta.

Sullo sfondo, invece, anche quella al Napoli. Perché così come ai rossoneri, Chiesa arriverebbe in Italia per giocare come soluzione alternativa a Politano. Per quanto riguarda il Milan, nella batteria offensiva dei giocatori rossoneri, sarebbe la valida soluzione alle corsie di Pulisic e Leao, liberando Chukwueze che resta in uscita per il club milanista.