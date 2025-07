Clamoroso Milan, il retroscena di Pioli stupisce tutti: “Lo volevo in rossonero”

Le dichiarazioni in conferenza di Stefano Pioli hanno lasciato sorpresi tutti i tifosi del Milan. Il top player poteva sbarcare in rossonero.

Se da un lato oggi i tifosi del Milan hanno potuto ascoltare per la prima volta dal suo arrivo Luka Modric, quelli della Fiorentina hanno invece assistito alla conferenza di presentazione di Stefano Pioli. Dopo la sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al Nassr di Ronaldo, l’ex tecnico rossonero è infatti tornato in Serie A alla guida del club viola.

Oltre ad una frecciatina mandata a Max Allegri, a far discutere tutto il mondo Milan sono state alcune dichiarazioni di Pioli risalenti alla sua avventura in rossonero. Il top player poteva davvero essere del Milan.

Pioli a sorpresa: “Volevo portare Dzeko al Milan”

Alla Fiorentina, Pioli avrà modo di allenare anche Edin Dzeko, acquistato dalla Viola proprio in questa sessione estiva. Le strade del tecnico parmigiano e del centravanti bosniaco potevano però incrociarsi già al Milan, come affermato allo stesso Pioli:

Dzeko lo volevo anche al Milan quando non era sicuro che Ibra rimanesse. È un giocatore che alza il livello di una squadra.

Tra le maglie indossate in carriera da Dzeko poteva dunque esserci anche quella del Milan. Come tutti sanno, nel 2021 Dzeko è effettivamente sbarcato a Milano ma nell’altra sponda del Naviglio. Come ribadito da Pioli, nei piani dell’allora tecnico rossonero, l’ex Manchester City avrebbe dovuto rimpiazzare Ibrahimovic quando si vociferava di un possibile addio anticipato dello svedese.

La storia andò però diversamente, con Dzeko all’Inter e Ibrahimovic rimasto al Milan al fianco di Giroud con tanto di Scudetto messo in bacheca. A conti fatti al Milan non è andata tanto male.