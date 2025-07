Clamoroso Milan, ipotesi rescissione: prende quota la folle idea

La società continua a lavorare sia per il mercato in entrata che quello in uscita. C’è però l’ipotesi clamorosa di una rescissione consensuale con il calciatore.

Prosegue il calciomercato dei rossoneri tra arrivi e partenze. Gli acquisti di Modric e Ricci rinnovano il centrocampo e aumentano anche un po’ l’entusiasmo della piazza. Allo stesso tempo però le partenze di Reijnders prima, e Theo Hernandez poi, ridimensionano comunque la rosa e necessitano di essere rimpiazzati a dovere. Per non parlare poi dell’attacco, dove la società è ancora alla ricerca di una punta da affiancare al messicano Gimenez.

Nel frattempo resta ancora il rebus portiere, con Maignan che va in scadenza il prossimo anno e sembrava pronto per sposare la causa Chelsea. Ora però sembrerebbe restare.

Milan, Vasquez non convince: possibile rescissione

Sempre in tema portieri c’è una questione che in questi giorni tiene accesi i riflettori su Milanello. Si tratta della situazione legata a Devis Vasquez, estremo difensore tornato al Milan dopo il prestito all’Empoli. Il colombiano sembra non essere mai riuscito a convincere la società e adesso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si valuta l’opzione della rescissione consensuale.

Un peccato considerando le alte aspettative con le quali era arrivato. Poi c’è da ammettere che la concorrenza in quel ruolo è tanta, le occasioni sono poche e il minimo errore può pesare come un macigno, specie a certi livelli. Una scelta che ovviamente potrà avere delle ripercussioni anche sula strategia di mercato seguente. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, staremo a vedere.

Mercato Milan: la scelta sul vice Maignan

Nel frattempo la società comunque non si perde in chiacchiere e ha portato a Milano Pietro Terracciano, estremo difensore acquistato dalla Fiorentina. Terracciano si è dimostrato un portiere forte e di assoluta affidabilità durante l’esperienza in viola e si è ampiamente guadagnato la chance di giocare in una big.

Ovviamente sarà il secondo portiere dopo Maignan, andando a sostituire Sportiello che invece tornerà all’Atalanta. E se è vero che il Milan non avrà le coppe, e quindi ci saranno meno possibilità di operare un turn-over, è anche vero che Mike è in scadenza. Se Terracciano dovesse quindi convincere l’ambiente e soprattutto Max Allegri, non è detto che non possa diventare il titolare per il prossimo anno. Lui intanto la sfida l’ha accettata.