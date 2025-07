Clamoroso Milan, salta tutto: “Ha detto no al trasferimento”

Duro colpo per il Milan che è costretto a veder sfumare definitivamente l’affare. Il giocatore ha rifiutato il trasferimento.

In questa prima parte di luglio il Milan si sta confermando tra i club italiani più attivi sul mercato. I rossoneri, come affermato da Max Allegri nella sua conferenza stampa di presentazione, vogliono tornare subito al top in Serie A e per farlo stanno cercando di portare a Milano diversi innesti.

La dirigenza sta però riscontrando diverse difficoltà. Su tutte quella legata al trasferimento di Ardon Jashari, con il Club Brugge che continua a fare muro. Anche in uscita però ci sono alcuni ostacoli da superare. Sulla lista dei partenti per fare cassa spicca Malick Thiaw. Il Milan ha da tempo trovato un accordo con il Como, ma il centrale tedesco ha idee diverse.

Thiaw al Como, niente da fare: il rossonero ha rifiutato il trasferimento

Da alcune settimane il Milan e il Como hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Thiaw per 25 milioni di euro. Un importante tesoretto per il Diavolo, che però – almeno per il momento – non arriverà. Come riportato infatti da Fabrizio Romano, Thiaw ha declinato la proposta del Como facendo definitivamente saltare l’affare.

Di certo non una buona notizia per il Milan che sperava di poter incassare un buon gruzzoletto dalla cessione di Thiaw da reinvestire poi sul mercato in entrata.

Il “no” del centrale tedesco ora complica i piani di Igli Tare che nelle prossime settimane cercherà di trovare una nuova sistemazione al classe 2001. Nonostante Thiaw speri ancora in una permanenza a sorpresa, il Milan e Max Allegri non lo considerano centrale nel progetto. Il suo futuro potrebbe dunque essere di nuovo in Germania, meta gradita dal giocatore che nelle scorse settimane sembrava aver attirato l’attenzione di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Quale futuro per Thiaw: il Milan spinge per la cessione

Difficilmente l’avventura di Thiaw al Milan avrà un seguito. Il club rossonero non ha nessuna intenzione di farlo restare. Dal canto suo l’ex Schalke vorrebbe trasferirsi in un club che gioca l’Europa. Tra le possibili destinazioni potrebbe esserci il Newcastle, che al momento però non ha ancora avanzato nessuna offerta.

Stesso discorso per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che si sono interessate al giocatore senza però presentare un’offerta. Il Milan spera ovviamente che questa offerta arrivi al più presto per potersi poi concentrare sul fronte acquisti. L’opzione Como sarebbe stata perfetta, ma il rifiuto di Thiaw ha rovinato tutto.