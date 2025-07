Colpo di scena Emerson Royal, niente Turchia: la decisione spiazza tutti

I rossoneri lavorano parallelamente anche sul mercato in uscita. Tra i partenti c’è anche l’ex Tottenham, ma la trattativa sembra saltata.

Mentre la squadra continua il tour estivo tra Singapore, Hong Kong e Perth, la società è a Milano e continua a lavorare sul mercato. E non soltanto quello in entrata, considerando gli esuberi e una rosa decisamente da smaltire. Va sempre ricordato, infatti, che i rossoneri non giocheranno le coppe europee l’anno prossimo e questo significa inevitabilmente molti meno impegni.

Ecco che dunque Tare sta cercando di concludere altre cessioni dopo quelle di Theo, Camarda e non solo. Una su tutte forse proprio quella che riguarda Emerson Royal, giocatore che non rientra più nei piani della società e del tecnico. La trattativa che però doveva portarlo in Turchia, più precisamente al Beşiktaş, sembra essere saltata.

News Milano, il Beşiktaş si ritira dalla corsa a Emerson: c’è però il Flamengo

È da un po’ di tempo che si parla di un interesse concreto del Beşiktaş per Emerson Royal, terzino destro arrivato al Milan l’estate scorsa dal Tottenham ed ora in uscita dai rossoneri. Come riportato però da Matteo Moretto sul suo profilo ufficiale X, il club turco sembra essersi ritirato dalla corsa al giocatore e avrebbe deciso di virare su altri obiettivi.

Allo stesso tempo però si è inserito nella trattativa il Flamengo, club brasiliano che abbiamo potuto modo di seguire durante l’ultimo Mondiale per Club. La società sembra voler puntare concretamente sul giocatore e anche l’ex Spurs ha già dato apertura alla destinazione. Si attendono quindi sviluppi.