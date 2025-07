“Costa 100 milioni”: Milan spiazzato, il club spara altissimo per la punta nel mirino

Il club che detiene il cartellino dell’attaccante obiettivo del Milan spara altissimo. La società non si siederà al tavolo per offerte inferiori alla “modica” cifra di 100 milioni di euro.

Sembrava fatta, ma la realtà si è rivelata ben diversa. E ora il Milan dovrà rivedere i suoi piani. Fino a poche ore fa il Diavolo sembrava aver trovato il successore di Theo Hernandez. La fascia sinistra sarebbe stata ereditata da Archie Brown, terzino del Gent conteso negli ultimi giorni tra Tare e il Fenerbahce di Josè Mourinho. La corsa all’inglese classe 2002 ha visto i turchi spuntarla, lasciando a piedi il Milan. In via Aldo Rossi si passerà ad altri profili nella lista di mercato, con Pubill dell’Almeria e Guela Douè dello Strasburgo in pole per il dopo Theo dopo il voltafaccia di Brown.

Milan, doppia beffa: Brown va al Fenerbahce, l’attaccante non si muove a meno di 100 milioni

Nei piani della dirigenza rossonera non ci sono solamente le fasce. A Casa Milan si cerca un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, che, al ritorno dalle vacanze dopo la Gold Cup col Messico, deve guadagnarsi la fiducia di Massimiliano Allegri. Uno dei centravanti sondati, Mateo Retegui, è stato accantonato per il matrimonio ormai prossimo con l’Al Qadsiah. Piste complicate anche Dusan Vlahovic, bloccato alla Juventus, e Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea.

Le possibilità di trasferimento del senegalese al Milan, ad oggi, sono residue. A maggior ragione dopo le rivelazioni del portale inglese “Daily Mail”, secondo cui il cartellino del classe 2001 ammonta a 100 milioni di euro. Malgrado l’approdo ai Blues di Liam Delap, ex Ipswich Town, e Joao Pedro, la società londinese alza il muro che appare insormontabile, specialmente per le capacità economiche dei club di Serie A. Se questi sono i presupposti, Tare cambierà strategia anche in questo caso.

Jackson-Milan, il Chelsea spara altissimo: “Costa 100 milioni”

Già nella serata di ieri Fabrizio Romano aveva anticipato come di seguito le richieste del Chelsea:

“Nicolas Jackson piace tanto al Milan che era stato già vicino a prenderlo dal Villarreal. I costi però al momento sono molto alti perchè il Chelsea lo valuta tanto. Poi nel mercato le cose possono cambiare, ma al momento i costi sono molto alti”.

Cifre molto alte, in questo caso, suona quasi come un eufemismo. A questo punto il Milan spera in Boniface o in un disgelo tra la Juventus e Vlahovic. A meno, ovviamente, di nuove richieste “offensive” di Allegri.