Dalla Spagna sono certi: il Milan vuole l’ex Real Madrid

Il Milan si è messo sulle tracce dell’ex stellina del Real Madrid: dalla Spagna non hanno dubbi. I rossoneri sono interessati al colpo.

Il Milan resta con le attenne molto dritte in queste finestra di mercato estiva, tenendo sottocchio qualsiasi opzione. La società rossonera è in agguato, pronta a sfruttare la minima occasione qualora si presentasse una ghiotta opportunità. Dalla Spagna sono arrivate delle nuove indiscrezioni che riguardano proprio il club lombardo: il Diavolo avrebbe mostrato un forte interesse per un ex calciatore del Real Madrid.

Il Milan mette nel mirino l’esterno della Liga: Tare prepara il super colpo

In orbita Milan ci sarebbe finito anche un ex calciatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, la società rossonera avrebbe manifestato un forte interesse per Takefusa Kubo, duttile esterno offensivo della Real Sociedad. Nell’ultima stagione, il giapponese ha siglato 7 gol e fornito 4 assist in 52 presenze.

Il club lombardo, di fatto, vorrebbe aggiungere al roster di mister Massimiliano Allegri un nuovo innesto in attacco, che abbia tra le sue caratteristiche principali l’abilità di saltare l’uomo. L’identikit avrebbe portato l’esterno giapponese ex Real Madrid. Tuttavia, la compagine spagnola non vorrebbe privarsi del giocatore classe 2001, salvo clamorose offerte.

Conscia del potenziale di Takefusa Kubo, la Real Sociedad avrebbe già fissato il prezzo per un’eventuale cessioni. La società della Liga pretenderebbe circa 40 milioni di euro per lasciar partire il calciatore nipponico. Al momento, però, Kubo non sarebbe una priorità per il Milan. Tare vorrebbe garantire ad Allegri prima un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez.