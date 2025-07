Dovbyk-Milan, la svolta: la Roma concede lo sconto

Cala il prezzo di Dovbyk, il Milan può approfittarne: operazione a costo di favore dalla Roma, tutti i dettagli

E’ stato fin dai primi giorni di mercato del Milan uno dei temi caldi, quello dei rinforzi in attacco. Era chiaro da subito che in molti sarebbero andati via e che i rossoneri avrebbero cercato un altro centravanti. Non a caso, sono stati già numerosi, nelle scorse settimane, i nomi circolati attorno al Diavolo, con più o meno convinzione e con basi più o meno credibili.

Per adesso, un tourbillon di voci ma poco altro, nulla che si sia davvero concretizzato. Alcuni dei nomi accostati ai rossoneri sono sfumati, altri rimangono in auge, con ancora tutto il mese d’agosto davanti può succedere onestamente di tutto. E ci sono candidature che prendono più forza con il passare dei giorni. Come quella di Artem Dovbyk, che da suggestione può trasformarsi in qualche cosa di più.

Il profilo dell’attaccante ucraino piace e il suo primo anno in Italia, dal punto di vista realizzativo, non è stato male. Ma la sensazione è che si stia allontanando dalla Roma. E anzi i giallorossi sembrerebbero disposti a una cessione a cifre non troppo elevate.

Milan, così Dovbyk può arrivare a Milanello: le cifre dell’affare, la Roma apre alla cessione

Per l’addio di Dovbyk, secondo ‘Elgoldigital’, in Spagna, il club capitolino starebbe pensando anche a ottenere un importo inferiore rispetto ai soldi spesi un anno fa per acquistarlo.

La valutazione che potrebbe concludere l’affare sarebbe di 25 milioni di euro. Sta pensando al suo ritorno il Girona, anche se per adesso gli spagnoli non possono permettersi di investire così tanto. La cifra sarebbe invece alla portata del Milan, che ci pensa sempre più concretamente. Anche perché a Roma Gasperini non è convinto dall’ucraino e vorrebbe riavere Hojlund alle sue dipendenze.

Milan, grandi manovre davanti: Gimenez non è ancora sicuro di rimanere

L’arrivo di Dovbyk a Milano, comunque, potrebbe preludere anche in questo caso a un addio prematuro. Quello di Santiago Gimenez, la cui posizione è in bilico.

Il messicano vuole mostrare le sue doti e per adesso non ci pensa proprio ad andare via, come ha dichiarato espressamente. Ma diversi media sostengono che i rossoneri stiano riflettendo su di lui. Dopo solo sei mesi dal suo acquisto dal Feyenoord, le valutazioni sono in corso. Il mese di agosto potrebbe riservare qualche sorpresa.