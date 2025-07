“È troppo complicato, l’affare è in salita”: l’annuncio sul Milan gela i tifosi

Milan, aggiornamenti di mercato: l’annuncio di Matteo Moretto delude i tifosi.

Nel suo ultimo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti sulle mosse del Milan in entrata.

Il Milan si sta muovendo per regalare presto nuovi innesti a Max Allegri.

Mercato Milan, l’annuncio gela i tifosi

Fran Garcia – Il nome del terzino sinistro del Real Madrid è stato accostato ai rossoneri dalla stampa spagnola, e Moretto ha confermato che qualcosa si muove:

“Il Milan ha effettivamente chiesto informazioni su Fran Garcia per valutare la fattibilità dell’operazione, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Theo Hernandez. Il rapporto tra i due club è molto buono, e questo potrebbe facilitare l’eventuale trattativa. Tuttavia, ad oggi non ci sono stati contatti concreti: il Milan si è limitato a sondare il terreno per capire se il giocatore può essere ceduto. Tutto dipenderà anche da cosa deciderà di fare il Real dopo l’arrivo di Carreras dal Benfica.”

Guéla Doué – Più complesso, invece, il discorso legato al terzino dello Strasburgo:

“Le difficoltà sono reali – spiega Moretto –. C’è ancora una distanza importante tra le parti sulla valutazione del cartellino, ma non solo. A rendere tutto più complicato c’è anche il fatto che il Chelsea, che controlla lo Strasburgo, ha rapporti freddi con il Milan a causa delle tensioni legate al caso Maignan. Questo rende l’affare decisamente in salita.”

Il Milan, quindi, continua a monitorare varie opzioni, ma al momento nessuna pista sembra vicina alla chiusura.