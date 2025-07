“Ecco perchè ho scelto il Milan”: Allegri a cuore aperto, segnale fortissimo sulle ambizioni stagionali

Massimiliano Allegri racconta il perchè della sua scelta di tornare al Milan. Dall’Australia il tecnico a cuore aperto ha lanciato un forte segnale in merito alle ambizioni della squadra.

Sono trascorse esattamente tre settimane dal primo giorno di ritiro, ma qualcosa si sta già cominciando a vedere. Massimiliano Allegri ha già dato una sua impronta al Milan, i cui giocatori hanno ben recepito e ne hanno dato dimostrazione nell’amichevole di sabato contro il Liverpool. Vietato dare giudizi affrettati, ma il ritorno di alcuni leader unito alla riscoperta di calciatori in ombra nella passata stagione fanno ben sperare. Le prossime amichevoli daranno ulteriori indicazioni, prima delle quali il test a Perth, Australia, città che dà il nome all’omonima squadra, avversaria dei rossoneri giovedì 31 luglio.

Milan, la mano di Allegri comincia a vedersi: il tecnico da brividi a Perth

Nella mattinata italiana, metà pomeriggio in Australia, si è tenuta la conferenza stampa del governo nel hotel dove alloggia il Milan. Presenti il vice primo ministro e ministro per lo Sport Rita Saffioti e il ministro del turismo Reece Whitby, oltre a Max Allegri e al capitano Mike Maignan. I due politici sono direttamente coinvolti nel tentativo di portare la gara col Como , in programma tra il 7 e l’8 febbraio, proprio a Perth a causa dell’inagibilità di “San Siro”, occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

Ma il focus di oggi è tutto sull’amichevole, di cui il tecnico rossonero ha parlato, dicendosi felice di essere in Australia per visitare una nuova città. Tuttavia, a colpire sono state le parole al miele dell’allenatore toscano, riportate da “Gazzetta.it“, che ha motivato così la scelta di tornare a Milano:

“Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no. Faccio questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Milan, Allegri: “Amo questa squadra, l’obiettivo è tornare in Champions”

Le ambizioni per il 2025/2026 sono state ripetute da Max:

“Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions. Quando indossi questa maglia senti la responsabilità di rappresentare una delle società storiche e devi sempre dare il massimo. Il riposo fa bene, ma avevo voglia di tornare ad allenare”.

Un messaggio che Allegri ha lanciato già dal primo giorno di ritiro, data anticipata rispetto a tutte le altre compagini italiane per bruciare le tappe e tornare dove il Diavolo merita di stare.