Futuro Adli, Allegri ha preso una netta posizione: la rivelazione

Il Milan ed in particolare Massimiliano Allegri ha preso una netta decisione sul futuro di Yacine Adli, rientrante dalla Fiorentina.

In casa rossonera continua la programmazione in vista della prossima stagione: il nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha già messo alcune cose in chiaro, prima ancora di cominciare a tutti gli effetti il suo operato. Il tecnico rossonero, infatti, ha già stabilito delle regole chiare da far rispettare ai giocatori, ha già incontrato la società per parlare di calciomercato e definire alcuni colpi in entrata ed in ultimo ha già preso delle decisioni circa il futuro di alcuni giocatori rossoneri, soprattutto di quelli che rientreranno dai rispettivi prestiti della passata stagione. L’impronta di Allegri si sta già sentendo, ma il Milan aveva proprio bisogno di una figura come lui.

Milan-Adli, strade sempre più lontane: la decisione di Allegri

Tra i giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti c’è anche Yacine Adli, rientrante dall’anno alla Fiorentina. Nonostante buone prestazioni sul campo, il club viola ha deciso di non riscattare il centrocampista francese, forse per l’elevata richiesta del Milan e dell’ingaggio troppo alto. A tal proposito, Allegri ha già preso una decisione riguardo il futuro del centrocampista francese.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin sul proprio profilo X, noto giornalista vicino al mondo rossonero, il futuro di Adli è lontano dal Milan, o per lo meno dalla prima squadra: il francese infatti comincerà la preparazione con il Milan Futuro e non con la prima squadra, dunque comincerà la preparazione non il 7 luglio ma il 14. Lo stesso Allegri ha preso questa decisione, escludendo dunque Adli dal progetto rossonero. L’investimento del centrocampista francese non è andato come si sperava e ora il futuro di Adli è sempre più incerto: di sicuro non rimarrà a giocare in Serie D.