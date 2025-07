Gratis dal Barcellona: il Milan lo porta via all’Inter

Colpo a zero dal Barcellona, l’offensiva improvvisa del Milan che può spiazzare tutti, Inter compresa: sfida lanciata nell’ennesimo derby di mercato

Nel corso degli anni, si sono intrecciate spesso le strade del calcio milanese con il Barcellona, dando vita a sfide appassionanti in campo e anche a strade intriganti di mercato. E mancando un mese alla fine dell’attuale sessione di trasferimenti, non è da escludere che qualcosa di molto interessante possa ancora accadere, visto che le vie del mercato sono infinite, e non è una frase fatta.

Per il Milan e per l’Inter, c’è lo stesso obiettivo, quello di vivere una annata di alto livello, dopo le tremende delusioni incassate quest’anno. I nerazzurri partono comunque, nonostante la mini rivoluzione, un gradino più in alto rispetto ai cugini. Ma il Diavolo intende farsi valere e di sicuro venderà cara la pelle, in generale oltre che nel duello a distanza.

Vale la pena ricordare che nonostante i risultati complessivi stagionali non siano stati particolarmente all’altezza, nei cinque derby dello scorso anno il Milan ha vinto tre volte e pareggiato due, non perdendo mai. Per i rossoneri, dunque, c’è la volontà di confermare questo trend. E presentarsi ai nastri di partenza in campionato competitivo e rognoso, meglio se con l’aiuto di interessanti acquisti. A questo proposito, attenzione al colpo dal Barcellona da soffiare proprio all’Inter.

Milan, Eric Garcia nel mirino: affare difficile adesso, ma la prossima estate sarà un parametro zero

Per le squadre italiane, un jolly difensivo, con propensione offensiva, come Eric Garcia è da tenere d’occhio. Ci pensano i nerazzurri, ma anche il Milan può provarci.

La sensazione è che per questa stagione Flick, al Barça, intenda puntare su di lui. Ma Eric Garcia è in scadenza di contratto e, secondo ‘El Nacional’, il rinnovo è tutt’altro che certo. Dunque, tra un anno, potrebbe essere un appetibile parametro zero. Un Milan che ritornasse in Champions avrebbe le carte in regola e l’appeal per presentargli una offerta di livello.

Milan, altro derby con l’Inter: attenzione all’offensiva per Leoni, la chiave è…Jashari

Un derby che potrebbe dunque non avvenire nell’immediato. Come invece potrebbe verificarsi per Giovanni Leoni, sempre al centro di tante speculazioni di mercato.

Il difensore per il momento non si muove da Parma, ma l’Inter continua a insistere per lui. Anche in questo caso, il Milan potrebbe avere la chance di effettuare il sorpasso a sorpresa. Se l’affare Jashari non andasse in porto, i rossoneri potrebbero investire molte risorse per il colpo difensivo. E piazzare un’offerta in grado di sbaragliare la concorrenza.