Guardiola lo da’ subito in prestito: chiamata al Milan

Le strade tra Milan e Manchester City si intrecciano di nuovo dopo l’affare Reijnders: gli inglesi pronti a una cessione importante in prestito

Il nuovo Milan, nonostante i tanti cambiamenti in vista, vuole coltivare ambizioni importanti. E questo è testimoniato dall’acquisto di Samuele Ricci, che ha fatto entrare nel vivo il mercato rossonero. Un gran colpo, quello che ha portato a Milanello il centrocampista della Nazionale, un talento seguito da tempo e che è stato prelevato con una operazione di mercato raffinata e cesellata da Tare e dai suoi collaboratori.

Con l’arrivo di Modric tra qualche settimana, il Diavolo potrà già schierare una versione di sé migliorata a centrocampo, ma non è ancora finita. Sia in mezzo al campo che, naturalmente, negli altri reparti dove pure si annunciano tanti interventi importanti. Il Milan sta cambiando pelle, ma si tratta di una transizione necessaria per provare ad aprire un nuovo ciclo. Allegri ci crede e chiede alla società sforzi importanti per accontentarlo.

Le piste potenziali e molto interessanti che riguardano il Diavolo sono assai numerose. E con particolare interesse va seguito un nuovo intreccio con il Manchester City, visti i buoni rapporti tra i club dopo l’affare Reijnders.

Milan, occasionissima Grealish: gli inglesi vogliono cederlo il prima possibile

In uscita dagli inglesi, infatti, si conferma Jack Grealish, giocatore che ormai non rientra più nei piani di Guardiola, che vuole una rosa qualitativa ma più snella rispetto al passato.

Secondo ‘Goal.com’, addirittura, l’intenzione sarebbe cedere Grealish il prima possibile, acconsentendo anche a un prestito, per una risoluzione rapida della faccenda. Il Milan segue il giocatore da un po’ e si farebbe trovare pronto, nel caso in cui si riuscissero a concordare condizioni economicamente favorevoli.

Milan già al lavoro con Allegri, idee chiare del livornese: si fa subito sul serio

Sarebbe di certo un ottimo rinforzo per il reparto offensivo, che darebbe un segnale prepotente sulla voglia del Milan di inserirsi nella lotta scudetto. Intanto, il Diavolo è già al lavoro agli ordini di Allegri.

Primi test fisici per i giocatori rossoneri, il tecnico livornese vuole subito mettere alla frusta i suoi. Si lavorerà tanto sul campo per essere competitivi da subito, le intenzioni dell’allenatore sono chiare. Va data immediatamente una sterzata rispetto a quanto avvenuto nella scorsa stagione, le rivali sono avvisate.