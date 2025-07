Il fratello del fenomeno al Milan: accordo trovato, i dettagli

Il Milan non si ferma sul mercato e si getta sul fratello di un fuoriclasse: c’è l’accordo

Dopo l’arrivo di Samuele Ricci, i rossoneri sono pronti a colpire di nuovo. Igli Tare ha messo gli occhi su un gioiello in forza allo Strasburgo, la trattativa sembra a buon punto, in quanto il Diavolo sembrerebbe aver trovato l’intesa con il calciatore per un contratto duraturo.

Tare sul fratello del fenomeno del PSG

Désiré Doué, gioiello puro del PSG, ha segnato una doppietta nella finale di Champions League contro l’Inter, dopo una stagione incredibile, ma il calcio, nella famiglia Doué è un affare di famiglia. Il cugino Yann Gohbo è un interessante trequartista/ala del Tolosa, classe 2001 veste la maglia numero 10 dei francesi. Arriva da un’ottima stagione con 31 presenze in Ligue1 condite da 5 goal e 4 assist.

Non si ferma a Désiré e a Yann l’impresa familiare, continua con Guelà Doué, terzino destro dello Strasburgo ed è proprio su di lui che la dirigenza rossonera ha posto lo sguardo con notevole interesse. Nato il 17 ottobre 2002, nasce nel settore giovanile dello Stade Rennes per poi passare allo Strasburgo nella scorsa estate per 6,5 milioni più bonus. 32 presenze 1 goal e 2 assist il bottino stagionale dell’ivoriano il quale ha un valore di mercato che in questa stagione è esploso dai 7 milioni di settembre 2024 ai 18 attuali.

Milan-Doué: c’è l’intesa per il contratto, ma anche un nodo da sciogliere

La società rossonera ha già trovato un accordo con il calciatore per un contratto, le cifre al momento restano sconosciute, ma l’accordo dovrebbe durare fino al 2030. Una mossa caparbia del Milan, che vuole dimostrare alla società francese la voglia di chiudere la trattativa che però non sarà affatto semplice.

A Strasburgo sono forti di un contratto fino al giugno 2029, ma il Milan vorrebbe provarci e presenta un’offerta da 15 milioni alla società della “città delle strade”. Questa è un’offerta che non soddisfa i requisiti richiesti, ma che di certo apre le porte ad una trattativa che probabilmente andrà per le lunghe. Una cosa però è certa, il Milan è interessato a questo gioiello e proverà ad accaparrarselo, partendo proprio dall’accordo con il giocatore.