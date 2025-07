Il Milan blinda la stella della squadra: rinnovo imminente!

Il Milan si prepara a mettere sottochiave uno dei suoi leader: la società rossonera accelera per il rinnovo del rossonero.

In casa Milan non si pensa solamente alla campagna acquisti. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, sta lavorando accuratamente anche per blindare quelli che sono i giocatori più rappresentativi dalla squadra. In questo senso, c’è un rinnovo che la società avrebbe portato in stato avanzato.

Il Milan blinda il top player: rinnovo ad un passo

Dopo avergli dato le giuste garanzie tecnico-tattiche, adesso il Milan sarebbe pronta a mettere sottochiave Christian Pulisic. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, la compagine lombarda starebbe stringendo i tempi per blindare l’attaccante statunitense con un rinnovo fino al 2030.

Negli accordi è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio: l’ex Chelsea dovrebbe passare dagli attuali 4 milioni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Tra le fila rossonera ci sarebbe grande fiducia per la finalizzazione della trattativa. Pulisic, con l’attuale contratto che scade nel 2027, è arrivato a Milano nell’estate del 2023, costando appena 20 milioni.

Alla luce di rendimento e numeri raccolti sin qui in rossonero, lo statunitense può senza ombra di dubbio essere considerato come uno dei migliori affari degli ultimi anni in casa Milan. In poco tempo, Pulisic è diventato uno dei leader del gruppo, un elemento imprescindibile per la squadra. Non è un caso che, nella disastrosa annata precedente, l’ex Borussia Dortmund sia stato uno dei pochi a salvarsi. Proprio per questo, il Milan vuole tenerselo ben stretto.